Onsdag klokken 18 er der endnu en gang pressemøde om coronasituationen i Danmark.

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

'Statsministeriet indkalder til pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet onsdag den 16. december kl. 18.00 om COVID-19 i Danmark,' skriver Statsministeriet kortfattet.

Det er uvist, hvilke tiltag pressemødet kommer til at handle om.

Tirsdag aften blev partilederne på Christiansborg orienteret om, at der er nye coronatiltag på vej. Det bekræfter flere sundhedsordførere over for Ekstra Bladet.

Desuden skal den såkaldte covid-19-følgegruppe mødes senere i dag for at blive orienteret om de nye tiltag.