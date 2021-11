Statsministeriet indkalder til pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet i dag, onsdag 3. november kl. 20.

Pressemødet vil omhandle de spørgsmål, der er rejst om statsministerens sms'er.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Tidligere i dag lovede Mette Frederiksen at svare på spørgsmål vedrørende sms'erne på et senere tidspunkt onsdag. Det sagde hun under pressemødet i forbindelse med Nordisk Råds møde i København.

Meldingen kommer, efter statsminister Mette Frederiksen (S) den seneste uge gang på gang har undladt at svare på spørgsmål om de slettede sms'er.

Dermed udestår en række spørgsmål om de slettede sms'er, som Minkkommissionen ønsker udleveret.