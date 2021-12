Statsministeriet indkalder til pressemøde

Statsministeriet afholder pressemøde onsdag aften klokken 18.30.

Det oplyser ministeriet.

Pressemødet foregår i Spejlsalen i Statsministeriet og omhandler 'coronasituationen i Danmark'.

Allerede tirsdag lød det fra statsminister Mette Frederiksen, at der formentlig ville blive afholdt et pressemøde onsdag. Onsdag lød det, at pressemødet formentlig ville blive kl. 20.30, men det er altså nu sat til at være kl. 18.30.

Vil sende skoleelever hjem

Pressemødet byder efter alt at dømme på nye restriktioner relateret til covid-19-situationen i Danmark.

Folketingets Epidemiudvalg mødes i løbet af dagen for at drøfte nye mulige tiltag. Det sker blandt andet på baggrund af nye anbefalinger fra Epidemikommissionen.

Ifølge TV 2 anbefaler kommissionen blandt andet at sende landets skoleelever på tidlig juleferie og lukke for nattelivet klokken 24.

Derudover anbefaler de kraftigt, at folk aflyser julefrokoster og andre større arrangementer op til jul, mens de også anbefaler et forsamlingsloft på 50 personer ved arrangementer, hvor man står op.