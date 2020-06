Statsministeriets chef klapper i om Rossen

Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, vil ikke svare på, hvorfor hun tillod stabschef Martin Rossen at blive i ministeriet, selvom han scorede et job i Danfoss. Transparency International efterlyser svar

- Hvad er det, vi ikke må vide?

Det spørgsmål retter Transparency International nu direkte til landets øverste embedsmand, Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få Bertelsens svar på, hvorfor hun tillod statsminister Mette Frederiksens stabschef og ven, Martin Rossen, at blive hængende på ministeriets gange, selvom han havde et job på hånden i industri-giganten Danfoss.

Hård kritik af Mette F.: Han bør fratræde øjeblikkeligt

'Nej tak fra Barbara'

Men Statsministeriet har blot besvaret henvendelsen med et 'nej tak fra Barbara', hvilket jo ganske vist er et livstegn, men så heller ikke så meget mere end det.

Og det er ikke godt nok, mener Transparency International, der har fulgt Martin Rossens jobskifte nøje:

- Det er et yderst relevant spørgsmål, I stiller til departementschefen, og som hun vel er den eneste, der kan svare på, siger organisationens formand, Jesper Olsen.

- Når man ikke kan få svar, er min reaktion altid: Hvad er det, vi ikke må vide, spørger han.

Drengedrømmen

For to uger siden meddelte Rossen, at hans 'drengedrøm' om et job på Danfoss var gået i opfyldelse, og at han til november starter som senior vice president.

I den forbindelse har Danfoss-formand Jørgen Mads Clausen sagt til Ekstra Bladet, at Rossen 'måske nok' skal bedrive lobby-virksomhed for Danfoss' vision om en bro over det sydlige Lillebælt.

Danboss om Rossen: En privatsag

I første omgang var det meningen, at Mette Frederiksens højre hånd blev i Statsministeriet sommeren over, selvom regeringen blandt andet skal arbejde med at lave en grøn skattereform, der i klimaets navn kan få stor betydning for virksomhedernes bundlinjer.

Men efter massiv kritik meddelte Rossen, at han trækker sig inden juli.

Efter kritik: Rossen er ude af vagten

Normalt styr på det

Normalt kører afskedigelser snorlige i ministerier - og ikke mindst i ministeriet over dem alle, Statsministeriet.

Da Mette Frederiksen overtog statsministerposten fra Lars Løkke Rasmussen, så underholdt sidstnævnte med en anekdote om, at selv sms'erne fra ministeriets daværende departementschef stoppede fra den ene dag til den anden, når tiden i ministeriet var slut. For sådan er det bare.

- Hvis der er noget, de normalt har styr på i Statsministeriet, så er det formalia omkring det her. Hvis Martin Rossen havde været minister, så havde han trådt ud med det samme, så ministeriet kender godt denne her problemstilling, siger Jesper Olsen.