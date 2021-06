Statsrevisorerne finder Skatteministeriets behandling af straffesager kritisabel

Antallet af straffesager vokser i Skatteministeriet, og det tager længere og længere tid at behandle dem, lyder det fredag i en beretning fra Statsrevisorerne, der udtaler kritik af forholdene.

- Statsrevisorerne finder det meget problematisk, at mange borgere og virksomheder oplever ikke at blive straffet, når de overtræder skatte- og afgiftsreglerne, og at der er borgere og virksomheder, som skal vente længe på afgørelse af deres sag, lyder det.

Kritikken kommer på baggrund af en gennemgang fra Rigsrevisionen. Kritikken falder under det, der kaldes skarp kritik. Det er ikke den skarpeste kritik, men ud af ti niveauer af kritik, er det den tredje mest alvorlige.