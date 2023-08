Statsrevisorerne kritiserer regelbrud hos Sundhedsministeriet

Statsrevisorerne kritiserer mandag i en beretning om statens forvaltning, at der har været væsentlige uregelmæssigheder på Sundhedsministeriets område sidste år.

- Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at der har været væsentlige regelbrud og forvaltningsmæssige mangler på Sundhedsministeriets område, står der i beretningen.

- Det drejer sig om Sundhedsministeriets opkrævning af gebyrer, mål- og resultatstyring og aktivitets- og ressourcestyring.

Også Skatteministeriet får kritik.

- Statsrevisorerne skal dog – ligesom ved revisionen af statens forvaltning i 2021 – kritisere, at der har været væsentlige forvaltningsmangler på Skatteministeriets område i 2022.

- Det drejer sig om Skatteministeriets inddrivelse af borgeres og virksomheders gæld til det offentlige og om Skatteministeriets budgetstyring, står der.

Annonce:

Statsrevisorerne har ti grader af kritik, og 'utilfredsstillende' er udtryk for kritik i middelkategorien.

Statsrevisorerne mener overordnet set, at det er tilfredsstillende, at størstedelen af de ministerier, som Rigsrevisionen har undersøgt, lever op til de regler og processer, 'der understøtter en sparsommelig, produktiv eller effektiv forvaltning.'

De seks medlemmer af Statsrevisorerne, der har Mette Abildgaard (K) som formand, er politisk udpegede, men de er ikke nødvendigvis medlemmer af Folketinget. De har til opgave at kontrollere statens udgifter.

Det gør Statsrevisorerne i samarbejde med Rigsrevisionen, der ikke er politikere, men embedsmænd.

Statsrevisorerne har mandag også offentliggjort en beretning om statsregnskabet for sidste år.

Her konstaterer Statsrevisorerne, at statsregnskabet viser en positiv konklusion for 22 af 23 ministerier.

Erhvervsministeriet får dog kritik, og det betyder, at Statsrevisorerne bliver nødt til at tage forbehold for dele af statsregnskabet for sjette år i træk.

- Vi har en konklusion med forbehold for Erhvervsministeriets del af statsregnskabet. Ministeriet har en hensættelse på fem milliarder kroner, der ikke forventes at blive behov for.

- Fejlen er væsentlig og medfører, at ministeriets og statens resultat er fem milliarder kroner bedre end oplyst i regnskabet, skriver Statsrevisorerne.