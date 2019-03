Stemte på sig selv 3000 gange: Nu er han færdig i bestyrelse

Flemming Strøm fra KAB er blevet kritiseret for at misbruge cirka 3000 stemmer ved valget til Radius' bestyrelse. Nu har KAB's administrerende direktør, Jens Elmelund, bedt ham om at trække sig fra posten

Vicedirektør i boligadministrationsselskabet KAB, Flemming Strøm, blev stemt ind i elnet-selskabet Radius' bestyrelse, efter at have benyttet cirka 3000 målernumre fra fællesmålere i KAB's almene boliger til at sikre stemmer til sig selv.

Nu har administrerende direktør hos KAB, Jens Elmelund, så bedt den nyvalgte Flemming Strøm om at trække sig fra Radius’ bestyrelse, fordi 'processen med stemmeafgivelser ikke har været i tråd med KAB’s værdier.'

Det fremgår af en pressemeddelelse på KAB's hjemmeside.

'Jeg har derfor haft en samtale med Flemming Strøm og bedt ham trække sig fra Radius’ bestyrelse. Flemming er fuldt indforstået med dette – og Radius’ bestyrelsesformand er orienteret,' udtaler han blandt andet.

Sådan stemte Flemming strøm 3000 gange på sig selv Flemming Strøm kom ind med 3500 stemmer, kun overgået af Enhedslistens Pelle Dragsted, der fik 9000. Af de 3500 er cirka 3000 stemmer blevet indsamlet ved denne metode.



Han havde adgang til de tusindvis af målernumre i kraft af sit virke som vicedirektør i KAB, der med sine 60.000 boliger i Hovedstadsregionen er landets største administrationsselskab for almene boliger. Han fik udleveret lister med fællesmålernumre fra KAB's tekniske afdeling, hvorefter han fik kontorpersonalet til at stemme på sig med målernumrene på Radius' hjemmeside.

Det fremgår af pressemeddelelsen, at KAB's bestyrelse allerede på det kommende bestyrelsesmøde 19. marts vil drøfte retningslinjer i forhold til ledelsens eksterne bestyrelsesposter.

Det skal ske i et forsøg på at sikre, at KAB for freadrettet vil leve op til boligadministrationsselskabet idealer, lyder det.

'KAB’s virke bygger på ordentlighed, gennemsigtighed og beboerdemokrati. Nu vil bestyrelsen sikre, at vores processer i forhold til bestyrelsesposter og politisk repræsentation fremadrettet er KAB’s idealer værdige,' siger administrerende direktør, Jens Elmelund.

'Det lugter af neoptisme'

KAB's beslutning om at bede vicedirektøren trække sig kommer efter, at blandt andre folketingsmedlem fra Enhedsliste Pelle Dragsted i kraftige vendinger har kritiseret måden, hvorpå Flemming Strøm sikrede sig stemmerne på.

- Ud fra de oplysninger, der har været fremme i medierne, så lyder det i mine ører, som om man har misbrugt de her stemmer. Man har brugt målernumre til at få valgt en ansat fra KAB, uden at spørge medlemmerne, om de gerne ville have ham ind, siger han til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Det er udemokratisk, at man bruger nogle menneskers stemmer uden at spørge dem, og det lugter af neoptisme, siger folketingsmedlemmet fra Enhedslisten, der har tænkt sig at rejse emnet i Radius' bestyrelse på det kommende møde, sagde Pelle Dragsted, der selv blev valgt ind i Radius' bestyrelse med 9000 stemmer.

