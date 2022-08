Stenrige partier vil ikke spare på sig selv

Undvige-manøvrene var mangfoldige, da Ekstra Bladet tirsdag spurgte folketings-politikerne til, om de skal have færre penge fremover, fordi parti-kasserne bugner med over 100 millioner kroner

Det er ikke tid til at skrue ned for de gyldne haner, der lader skattekronerne fosse ned i Folketingets partiers kasser.

Sådan lyder det samstemmende fra de partier, der i 2016 blev enige om at give sig selv en årlig folkegave på godt 50 millioner kroner til Folketingsgrupperne - oven i de millioner, som de fik i forvejen.

Siden da er partiernes samlede penge-beholdning eksploderet fra traditionelt at ligge under 40 millioner til nu at ligge på 117 millioner - penge, som skal gå til flere ansatte, men som de tilsyneladende ikke er i stand til at få spenderet.

Grotesk pengefest: Partier svømmer i DINE skattekroner

Ekstra Bladet spurgte derfor en række politikere fra partierne bag aftalen til, om ikke det er en god idé at spare lidt på den konto. Det skete, da de tirsdag på vej til møde i Folketingets Udenrigspolitiske Nævn.

Annonce:

Tænker på udenrigspolitik lige nu

- Lige nu har jeg mest nogle udenrigspolitiske ting i hovedet, så jeg kan ikke lige forholde mig til det, lyder det kortfattet fra de radikales Martin Lidegaard.

SF's Karsten Hønge honorerede Ekstra Bladets fokus på sagen, men så heller ikke mere end det:

- I har så mange penge, og pengene vælter ind, så er det tid til, at I skal have færre penge?

- Ikke umiddelbart. Det er fint, at Ekstra Bladet holder fokus på det.

- Så færre penge?

- Ikke som det ser ud nu. Vi må se, hvordan regnskaberne ser ud om et års tid. Lad os se kritisk på det om et års tid, lød det uforpligtende fra Hønge.

Ingen kommentarer

Men han svarede i det mindste. Det gjorde hans parti-kollega Anne Valentina Berthelsen ikke.

- Det har jeg ikke nogen kommentarer til.

- Det er bare, hvad du synes og sådan. Jeres pengekasser eksploderer?

- God arbejdslyst, lød det høfligt fra Anne Valentina Berthelsen.

Venstre står også bag den guldrandede aftale fra 2016. Så Ekstra Bladet forsøgte også at få nogle af deres folketingsmedlemmer i tale.

Annonce:

- Det har jeg ingen kommentarer til, der henviser jeg til vores gruppeformand, lød det fra Lars Chr. Lilleholt, der med andre ord henviste til Thomas Danielsen, der i en uge ikke er vendt tilbage på ekstra Bladets henvendelser.

Nej til færre penge

Til gengæld ville Venstres medlem af Udenrigspolitisk Nævn og tidligere finansminister, Claus Hjort Frederiksen, gerne svare:

- Nu er jeg gammel partisekretær, så jeg hæger om partiets økonomi, så vi kan gennemføre nogle ordentlige valgkampe, siger Claus Hjort, der i sin tid som finansminister havde et skilt på sit skrivebord med ordene 'Hvor skal pengene komme fra'.

- Kan jeg tage det som et nej til, at det er tid til færre penge?

- Det kan du godt.

Ekstra Bladet har tidligere fået svar på spørgsmålet fra Socialdemokratiet og Alternativet. de afviser at skulle have færre penge, men de lover at blive bedre til at bruge dem, de får, så pengene ikke bare hober sig op i banken.

Forgyldte partier vil ikke spare på sig selv

Annonce:

Liberal Alliance vil annullere den gamle aftale og afskaffe partistøtte via skattebilletten. Men partiet vil blive ved med at modtage pengene, så længe ordningerne findes.

Lyssky fonde og klubber: Her er partiernes hemmelige pengetanke