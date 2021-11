Stephanie Lose får ti gange flere stemmer end andenpladsen

Stephanie Lose (V) blev den helt store stemmesluger ved regionalvalget i Region Syddanmark.

Med sine 147.485 personlige stemmer får hun knap ti gange så mange som Socialdemokratiets Mette With Hagensen, der endte med næstflest. Hun fik 15.619 stemmer.

Og så er det tilmed ny rekord for antal personlige stemmer ved et regionalvalg.

- Jeg har slet ikke ord for, hvor overvældende et tal, det er, skriver Stephanie Lose på Facebook.

Det er også markant flere end Anders Kühnau (S), der sikrede sig posten som regionsrådsformand i Region Midtjylland med 47.116.

I Region Midtjylland er der i alt afgivet omkring 70.000 flere stemmer end i Region Syddanmark.

Selvom forskellen er stor mellem de to profiler, endte Kühnau med at få kapret posten som formand for Danske Regioner fra Lose.

Det var Radikale Venstre, som endte med at blive tungen på vægtskålen, og derfor skifter posten altså hænder i Danske Regioner.

- Sådan er vilkårene i politik. Jeg havde gerne fortsat arbejdet i Danske Regioner fra formandsstolen og herunder det, jeg har opfattet som et konstruktivt samarbejde med de radikale, skriver hun i en sms til TV 2.

- Sådan bliver det ikke, og det tager jeg naturligvis til efterretning, lyder det videre.

Tilbage i 2017 fik Lose, der altså har genvundet posten som formand i Region Syddanmark, 89.583 personlige stemmer.

Afgørelsen i Region Syddanmark var formentlig den mindst overraskende af dem alle. Venstre er fortsat det markant største parti. Men det kan de altså til dels takke Lose for.

I alt fik partiet 249.001 stemmer og 17 mandater.

Som parti gik Venstre også pænt frem sammenlignet med regionalvalget i 2017. Dengang blev det til 214.646 stemmer og 14 mandater.

I Region Nordjylland løb Venstres Mads Duedahl med posten som regionsrådsformand.

Det var dog Ulla Astman (S), som førte an i kapløbet om flest personlige stemmer. Hun fik i alt 31.651.

Sammenlignet med de to andre regioner bliver der i Region Nordjylland afgivet markant færre stemmer.

Ved kommunalvalget satte Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen, danmarksrekord og fik 46 procent af stemmerne i kommunen.