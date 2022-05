Stik imod regeringens politik: Mette tager endnu en mand

73,6 procent.

Mette Frederiksen har en stor overvægt af mænd i sin regering.

14 ud af de 19 ministre, hun har udpeget til sin regering, er nemlig af hankøn.

Statsministeren havde ellers en god mulighed for at hive en ekstra kvinde ind på en toppost, men det har hun undladt endnu en gang.

Nok at tage af

Alene i folketingsgruppen kunne statsministeren hente navne som Ida Auken, Birgitte Vind, Mette Gjerskov, Camilla Fabricius eller Tanja Larsson ind.

Og ville Mette Frederiksen hente en kvinde til ministerposten uden for Christiansborgs mure, så har hun kommunale stjerner som Holbæks helt unge borgmester, Christina Krzyrosiak, eller Københavns Sophie Hæstorp at tage af. Og i Bruxelles har hun Christel Schaldemose.

Men valget faldt i stedet på partiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen.

Taler selv for ligestilling

Faktisk har Mette Frederiksen kun valgt fem kvinder ud over sig selv i den 20 personer store regering.

Det går ellers stik imod regeringens egen politik på ligestillingsområdet.

Mette Frederiksen og regeringen støtter nemlig et EU-direktiv, der vil tvinge 40 procent af begge køn ind i bestyrelser for virksomheder med over 250 ansatte.

- Vi mener ikke, at det går hurtigt nok, sagde ligestillingsminister Trine Bramsen.

Men når det gælder regeringen selv, går det åbenbart ikke for langsomt med ligestillingen.

Løkke var vild med kvinder

Anderledes glad for kvinder var den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen.

I hans sidste regering fra 2016 til 2019 udpegede han ni kvinder.

Det betyder, at blot 57 procent af de ministre, Lars Løkke udpegede, var mænd.

De fem

Ud over Mette Frederiksen selv tæller den nuværende regering på 20 ministre disse fem kvinder:

Social- og ældreminister Astrid Krag

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil

Transportminister og minister for ligestilling Trine Bramsen

Kulturminister og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen

Miljøminister Lea Wermelin