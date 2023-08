Stine Bosse ny Moderaterne-spidskandidat

Stine Bosse meldte sig ind under Løkkes faner før valget. Nu er hun EP-spidskandidat for Moderaterne

Den ivrige debattør Stine Bosse vil til Bruxelles.

Hun er blevet Moderaterne spidskandidat til det kommende europaparlamentsvalg næste år.

Det siger fortæller Stine Bosse, der er tidligere formand for Europabevægelsen, til Politiken.

Til Politikens kommentar om, at mange har set hende som 'småradikal', lyder Stine Bosses svar:

- Det er nok heller ikke helt forkert, men der er noget befriende ved Moderaterne, og jeg har altid været lidt nysgerrig på Lars (Løkke, red.). Så jeg meldte mig ind tre uger før valget sidste år.

Bergur og Bosse

Som sidemand får hun Bergur Løkke Rasmussen, der allerede sidder i Europa-Parlamentet.

Det gjorde han først for Venstre, efter Søren Gade trådte ud.

Efter Lars Løkke Rasmussen forlod Venstre svor sønnike igen og igen, at han ikke fulgte trop. Men det gjorde han altså, og dermed mistede Venstre et mandat i EU-parlamentet, mens Moderaterne fik et.

Sammen med Stine Bosse skal partiet nu forsøge på egen hånd at få plads i parlamentet. Det bliver første gang, at partiet, der blev stiftet i juni 2022, stiller op til europaparlamentsvalget.