Stine corona-knokler: Kan ikke spare op

Det er stort set umuligt for familien Nordlund at spare op til ferier eller få renoveret køkkenet.

Det skyldes, at 46-årige Stine Nordlund bliver straffet økonomisk, hvis hun giver den en ekstra skalle som sosu-assistent på et rehabiliteringscenter i Nordsjælland, hvor der kommer mange corona-patienter.

Konen Kirsten er på førtidspension på grund af en medfødt sygdom, og for hver 100 kroner, som Stine Nordlund tjener ekstra, så modregner staten 30 kroner i Kirstens førtidspension.

- Det er dybt uretfærdigt, for de skriger på hjælp i sundhedssektoren. De vil gerne have, at folk arbejder ekstra, men så bliver det trukket, siger Stine Nordlund.

Familiens økonomi ligger i forvejen på kanten, så der er ingen ekstra penge at gøre godt med.

- Jeg har to børn, men jeg kan ikke tjene ekstra penge til en sommerferie, fordi alt ekstra bliver trukket med en kæmpe regning, som vi ofte får lige før jul, fortæller hun.

Mette: Tak, men nej tak

Mette Frederiksen har sagt tak til personalet i sundhedssektoren, men hun giver førtidspensionisterne en kold skulder, når det kommer til hjælp.

Mette Frederiksen har sagt tak til personalet i sundhedssektoren, men hun giver førtidspensionisterne en kold skulder, når det kommer til hjælp.

Stine Nordlund har regnet på, at hun kan have 32 timer om ugen uden modregning. Hun vil gerne tage ekstra vagter, hvis det gav mening økonomisk. Men det er ikke altid, at hun har et valg, og så falder hammeren.

- I min branche bliver man jævnligt pålagt vagter. For eksempel i den her coronatid arbejdede jeg 16 timer i mandags, fordi en kollega blev sendt med en positiv coronatest, og så mangler der akut folk, siger hun.

- Man er nødt til at gøre en ekstra indsats, men jeg bliver ikke belønnet for det, fordi jeg i teorien skal betale 70 procent i skat, forklarer Stine Nordlund.

Sosu-assistenten Stine Nordlund kan ikke spare op til nyt køkken eller ferie, fordi hendes kone bliver modregnet i førtidspensionen. Foto: Emil Agerskov

Fjern kravet

Derfor sender Stine Nordlund et håb til statsminister Mette Frederiksen om at fjerne den gensidige forsørgerpligt.

- Loven er næsten 100 år gammel, og den er forældet, siger hun.

- Man kan måske lave forskellige beløb til folk, der bor alene, og folk, der bor sammen, men at være afhængig af ægtefællens indkomst er uværdigt, fortæller Stine Nordlund.

Koster 250 mio. kr. Det koster omkring 250 millioner kroner om året, hvis man dropper regulering af førtidspension på grund af partnerens indtægt. Det viser et svar fra finansminister Nicolai Wammen til Folketingets beskæftigelsesudvalg fra maj 2020. Umiddelbart koster det 730 millioner kr. i ekstra førtidspension. Men når der er betalt skat og indregnet mere arbejde til partnere, så ender det altså med at koste statskassen en kvart milliard kr. Vis mere Luk

