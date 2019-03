Stjernerig: Vestager scorer millioner

Når der fejres lønfest i EU-toppen træder Margrethe Vestager dansen an

Den danske EU-kommissær, Margrethe Vestager, scorer kassen i Bruxelles - og hendes løn kan stige til svimlende højder, hvis hun får ny toppost

- Jeg vil da gerne have brød på bordet efter 1. november. Og gerne med smør på. Det er en god ting.

Sådan lød det i sidste uge fra Danmarks største, internationale politiske stjerne, EU-konkurrencekommissær Margrethe Vestager. Udtalelsen faldt i et interview med Politiken, hvor hun annoncerede sit kandidatur til nye topposter - herunder EU-kommissionsformandsposten.

Ekstra Bladet kan i dag berolige læserne: Margrethe får vist både råd til øko-smør og det dyre ølandsbrød fra Lagkagehuset efter 1. november. Og mere til.

I en klasse for sig

Selv hvis den tidligere radikale leder og minister skulle være så uheldig ikke at score en ny toppost, kan hun se frem til tre års eftervederlag på op til 65 pct. af sin nuværende løn. Dertil kommer en skattefri ‘fraflyttergave’ på en månedsløn, der lige nu svarer til 171.000 kroner.

Vestagers samlede gage og fryns er yderst behagelig. Alene i grundløn får hun 2.060.000 kroner hvert år (2018-tal) i vederlag som konkurrencekommissær. Det er 112,5 pct. af det øverste løntrin i kommissionen og altså derfor i en EU-klasse for sig selv.

Derudover kommer et skattefrit årligt boligtillæg på 16 pct. af lønnen - i alt 330.000 kroner - udover et repræsentationstillæg på 54.000 kroner, der også er skattefrit. Og så naturligvis de betalte rejse- og flytteomkostninger.

Millionerne ruller ind

Vestagers samlede lønpakke ligger på et niveau, hvor hun på grund af de lave EU-skatter og helt skattefrie tillæg ville skulle tjene ca. tre millioner kroner årligt i Danmark for at nå op på samme niveau.

Det er omtrent dobbelt så meget som statsminister Lars Løkke Rasmussen, der hvert år får 1.574.372 kroner plus et skattefrit omkostningstillæg på 62.749 kroner. I alt får han årligt omkring 840.000 kroner udbetalt efter skat.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Margrethe Vestager, men hun har afvist at svare på spørgsmål til sin løn.

Vestagers gyldne EU-fryns Årsløn: 2.060.000 Den stiger til 2.528.000 kr., hvis hun bliver kommissionsformand (eller 2.290.000 kr. som næstformand) Lønnen beskattes efter den særlige EU-skat, som opererer med skattesatser mellem 8 og 45 procent. Dertil kommer en særlig skat på 7 procent, som højtlønnede ansatte betaler. Flytteomkostninger og rejseudgifter til Bruxelles bliver betalt af EU. Skattefrit årligt boligtillæg på 330.000 kr. svarende til 16 procent af lønnen. Skattefrit repræsentationstillæg på 54.000 kr. årligt. Bliver hun næstformand eller formand, stiger beløbet til 81.600 kr. årligt. EU betaler alle flytte- og rejseomkostninger, når hun stopper. Skattefri udflyttergave på mindst 171.000 kr. svarende til en månedsløn. Derefter modtager hun eftervederlag i tre år svarende til et beløb på mellem 40 og 65 procent af lønnen. Beløbet beskattes med den særlige EU-skat. Livslang EU-pension fra det fyldte 65. år. Den er på 4,275 procent af lønnen pr. år. Altså 21,4 procent efter fem år svarende til 441.000 kroner årligt.

100 EU-danskere slår Løkke på lønnen