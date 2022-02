Støjberg: Derfor sagde jeg nej til DF

De bejlede og bejlede, men Inger forblev tavs.

Først da fristen for at stille op som formand for Dansk Folkeparti udløb 7. januar, meldte Inger Støjberg ud, at hun ikke stillede op til posten.

I stedet endte Morten Messerschmidt med at vinde over Martin Henriksen og Merete Dea Larsen.

Men i ugerne op til formandsvalget opfordrede flere DF'ere Inger Støjberg om at melde sig ind i partiet, og gå efter formandsposten efter Kristian Thulesen Dahls afgang.

Bange for baglandet

Nu har den tidligere minister forklaret, hvorfor hun takkede nej til mange DF'eres tilbud om en formandspost. Det går hun i et interview med Radio 4.

Inger Støjberg var ifølge hende selv bange for, hvad DF-baglandet mon ville tænke, hvis hun endte med at blive formand.

- Jeg tænkte rigtig meget over min egen tid i politik, og hvordan jeg ville have haft det, hvis jeg havde været aktiv i et parti, og der så kom sådan en 'fremmed fugl' ind, siger hun.

Ukendte ansigter

Inger Støjberg, der i december blev idømt 60 dages ubetinget fængsel af Rigsretten, frygtede også, at hun ikke ville kunne holde styr på alle de nye ansigter, hun ville møde i Dansk Folkeparti.

- Prøv at forestille dig at sidde til hovedbestyrelsesmøde, og man så sidder og kigger ud over de forskellige byrådspolitikere og regionrådspolitikere og ikke er helt klar over, hvem der er hvem. Hvis man er formand for et parti, skal man kunne sådan noget.

Det ville ifølge Inger Støjberg kræve nogle år i partiet først.

- Jeg synes ikke, det ville være seriøst, eller ordentligt over for medlemmerne i Dansk Folkeparti bare lige pludselig at sidde dér for bordenden.

Støjberg har tidligere sagt, at 'man bør have slidt to biler op på landevejene i baglandet' før man stiller op som formand. Det sagde hun i januar på sin egen Facebook-side og på sin hjemmeside.

Nyt job på DK4

Få få dage siden overraskede Inger Støjberg med sit nye job. På tv-kanalen DK4 bliver hun vært på programmet 'Hvor er du nu?'. Her skal hun have besøg af kendte danskere, som folk måske har glemt.

Ansættelsen kommer efter, at hun i december blev dømt i rigsretten og derefter blev dømt uværdig til at sidde i Folketinget.