Støjberg: Det bliver ikke et ekkokammer

Inger Støjberg mener ikke, at hun er ved at skabe sig et forum af superfans

Det svarer til at medier lægger deres indhold bag betalingsmur, når Inger Støjberg på hjemmesiden Inger.dk opkræver 25 kroner per snude, hvis man har lyst til at 'komme med bag om rigsretssagen.

Det forklarer hun i Ekstra Bladets politiske podcast 'Ingen kommentarer' onsdag, dagen før rigsretssagen mod hende begynder.

- Jeg vil gerne have muligheden for at sige lidt mere, siger hun.

Ekkokammer

Tirsdag aften gik hun i luften med første omgang 'digital træffetid' på sin Facebook-side, hvor danskere kunne ringe ind og stille spørgsmål.

Spørgsmål var der ikke mange af, men der var til gengæld rigeligt med ros, støtte og sympati fra dem, der ringede ind.

På sigt skal det blive en 'folkeklub', skriver hun på hjemmesiden, og til Ekstra Bladet afviser hun, at hun er ved at skabe sig et ekkokammer, selvom det bliver en betalingsplatform.

- Man behøver ikke være enig med mig for at melde sig ind. Man kan også være uenig med mig, siger Inger Støjberg.

Hør hele interviewet i dagens episode af 'Ingen kommentarer'