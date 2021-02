Støjberg dropper Venstre-møde: Går på talerstolen

Inger Støjberg dropper et gruppemøde i Venstre tirsdag formiddag før afstemning om en rigsret i folketingssalen.

Det oplyser Inger Støjberg til Ekstra Bladet, selvom den tidligere næstformand i Venstre er mødt op på Christiansborg tirsdag.

I stedet for at tale til sine partifæller, har Inger Støjberg planlagt at gå på Folketingets talerstol før afstemningen om at rejse tiltale ved en Rigsret i sagen op asylpar, oplyser hun.

Forstå sagen Hvorfor blev Instrukskommissionen nedsat?

Sagen omhandler den instruks, som i februar 2016 blev udstedt af Udlændinge- og Integrationsministeriet, og som fik Udlændingestyrelsen til - i strid med loven - at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig. Instruksen blev i 2017 betegnet som ulovlig af Folketingets Ombudsmand. En adskillelse ville nemlig kræve en individuel vurdering af de pågældende par. Det daværende blå flertal i Folketinget ønskede ikke at gå videre med sagen. Syv måneder efter at Socialdemokratiet dannede regering, blev Instrukskommissionen nedsat til at undersøge sagen. Hvad er sagens kerne?

Centralt i undersøgelsen er den pressemeddelelse, som Udlændinge- og Integrationsministeriet udsendte 10. februar 2016 om, at ingen mindreårige asylsøgere måtte indkvarteres sammen med en ældre ægtefælle. Pressemeddelelsen kom til at fungere som en instruks til Udlændingestyrelsen. Hvem er blevet afhørt?

Ud over Støjberg selv har blandt andre tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og tidligere justitsminister Søren Pind (V) vidnet. Det samme gælder en stribe medarbejdere, der arbejdede i Udlændinge- og Integrationsministeriet under Støjberg. Hvad er Støjbergs rolle?

Støjberg stod bag pressemeddelelsen 10. februar 2016 om, at alle asylpar skulle adskilles. I pressemeddelelsen blev nogle afsnit om undtagelser taget ud. Under afhøringerne fortalte Støjberg, at hun 9. februar 2016 havde godkendt et notat, hvor der stod, at der kunne være undtagelser for, hvilke asylpar der skulle adskilles. Notatet, som Støjberg ikke har nævnt tidligere, har været hendes vigtigste forsvar de tre gange, hun er blevet afhørt. Undervejs har en række embedsmænd vidnet om, at de ikke tillagde notatet nogen særlig værdi eller ikke har set det. Hvad kan udfaldet blive?

Det har ikke været kommissionens opgave at afsige en egentlig dom. Men på baggrund af redegørelsen fra kommissionen kan et flertal i Folketinget beslutte at rejse en rigsretssag mod Inger Støjberg. Efter at kommissionen rejste en hård kritik af Støjberg i sin rapport, besluttede et flertal i Folketinget, at uvildige advokater skulle vurdere, om der er grundlag for en domfældelsen mod Støjberg. Ifølge advokaterne er der grundlag for en rigsretssag mod Inger Støjberg. Og med 'en rimelig formodning' kan en tiltale føre til en dom mod Venstre-politikeren. Et flertal i Folketinget har besluttet, at Støjberg skal stilles for Rigsretten. Nu kan sagen gå sin gang.

Venstre har gruppemøde tirsdag klokken 11-13 ifølge kalenderen på Folketingets hjemmeside. Men her er den tidligere næstformand i partiet altså ikke dukket op.

Professor sår tvivl om Støjberg-anklage

Det er ikke første gang, at Inger Støjberg ikke deltager i Venstre-møder.

Det var dog på grund af sygdom, at Inger Støjberg ikke har villet mødes med toppen af Venstre i denne uge og drøftet sin post som retsordfører.

Det skrev Inger Støjberg i en intern mail til Venstres folketingsgruppe, som Avisen Danmark har set.

- Sagen er den, at jeg i et par dage har været indlagt på Aalborg Universitetshospital. Derfor har jeg ikke været så tilgængelig, skriver Inger Støjberg ifølge Avisen Danmark.

Inger Støjberg tilføjer, at hun føler sig 'såret over', at gruppeformand Karsten Lauritzen har kommenteret det manglede møde i medierne.

Støjberg sår igen tvivl om sin fremtid i Venstre

Politiken havde torsdag en artikel med overskriften 'Støjberg vil ikke mødes med Venstre-toppen'.

Her udtalte gruppeformand Karsten Lauritzen (V), at Inger Støjberg nægtede at mødes med ham og formand Jakob Ellemann-Jensen, hvor de ville drøfte hendes post som retsordfører i partiet.

Inger Støjberg skriver i mailen, at hun havde skrevet til Karsten Lauritzen, at hun ikke kunne mødes grundet personlige omstændigheder, og at hun har følt sig presset til at fortælle om sin indlæggelse.

Hun oplyser ikke, hvad hun har fejlet, men takker personalet på Aalborg Universitetshospital.

Støjberg er ved at overveje sin fremtid i partiet, hvor hun for en måned siden blev bedt om at trække sig som næstformand af Jakob Ellemann-Jensen.

For to uger siden valgte Venstre at stemme for en rigsretssag mod Inger Støjberg på grund af sagen om adskilte asylpar.

Partitoppen har meddelt, at Støjberg må melde ud om fremtiden, så partiet kan komme videre.

Disse V-folk går imod Ellemann Ni folketingsmedlemmer fra Venstre går imod partilinjen og stemmer imod en rigsretssag mod Inger Støjberg. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om følgende Venstre-folk: Inger Støjberg, kandidat for Venstre i Skivekredsen, Vestjyllands Storkreds Hans. Chr. Schmidt, kandidat for Venstre i Haderslevkredsen, Sydjyllands Storkreds Preben Bang Henriksen, kandidat for Venstre i Aalborg Nordkredsen, Nordjyllands Storkreds Mads Fuglede, kandidat for Venstre i Ringkøbing-Skjernkredsen, Vestjyllands Storkreds Thomas Danielsen, kandidat for Venstre i Struerkredsen, Vestjyllands Storkreds Britt Bager, kandidat for Venstre i Djurskredsen, Østjyllands Storkreds Kristian Pihl Lorentzen, kandidat for Venstre i Viborg Østkredsen, Vestjyllands Storkreds Michael Aastrup Jensen, kandidat for Venstre i Randers Sydkredsen, Østjyllands Storkreds Peter Juel-Jensen, kandidat for Venstre i Rønnekredsen, Bornholms Storkreds

Anklageskriftet mod Inger Støjberg stemmes igennem tirsdag.

Først efter afstemningen vil Venstres ledelse tage en beslutning om, hvorvidt Inger Støjberg kan bevare sit retsordførerskab.

En rigsret vil først blive nedsat, når delberetningen om embedsværket er færdigskrevet af Instrukskommissionen, der har undersøgt sagen.

Afhøringerne har også afdækket svigt i embedsværket.