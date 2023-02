Støjberg efter vild Venstre-kovending: Dybt skuffet

Der er kritik i dansk politik og så er der 'pedalen-helt-i-bund'-rasen. Når det kommer til det midlertidige børnetilskud har Venstre udøvet sidstnævnte, fordi partiet mente, at det var et tilskud til arbejdsløse indvandrere.

Derfor er der også udbredt skuffelse hos tidligere allierede i den stramme udlændingepolitik over, at Venstre torsdag aften som del af inflationspakken indgik en aftale om netop et midlertidigt børnetilskud, der også for høj grads vedkommende vil gå til ikke-vestlige indvandrere.

- Det er helt det samme, som Venstre har raset imod i flere år. Jeg er dybt skuffet, men jeg er desværre ikke overrasket.

- Jeg har svært ved at finde ord ud over løftebrud. Men det er jo næsten mere end det. For det er jo at give fuldstændigt op på noget, der har været dybt grundfæstet i partiet, siger formand for Danmarksdemokraterne Inger Støjberg.

Modstanden mod midlertidigt børnetilskud er et kernepunkt i Venstres politik på udlændingeområdet og står den dag i dag på partiets hjemmeside. Foto: Screenshot

Frontalangreb

Det midlertidige børnetilskud blev indført af den foregående regering og gik til de fattigste børnefamilier. Mange af dem er indvandrere, og derfor angreb Venstre det benhårdt som et løft af de sociale ydelser til arbejdsløse indvandrere.

Venstres Morten Dahlin var i årevis bannerfører for en voldsom kritik af den midlertidige børneydelse. Foto: Facebook

- Vi står midt i en kæmpe økonomisk krise, hvor tusindvis ser deres livsværk smuldre. Hvad er regeringens svar? Det er simpelthen - og nu skal du holde fast - at hæve ydelserne til arbejdsløse indvandrere med 2000 kroner om måneden. Skattefrit!

- Det er galimatias og den helt forkerte vej at gå. I Venstre siger vi klar nej!, sagde politisk ordfører for Venstre Morten Dahlin harmdirrende i en video i 2021.

Men det var langt fra kun på Facebook, at Venstre voldsomt angreb det tidligere børnetilskud og den tidligere regering.

At fjerne tilskuddet blev gjort til en af hjørnestenene i Venstres udlændingepolitik under den sidste regeringsperiode og blev præsenteret på et stort pressemøde med formand Jakob Ellemann-Jensen i spidsen.

Og med Morten Dahlin som bannerfører blev der indkaldt til samråd, stillet spørgsmål i Folketingssalen og buldret ved hver en given lejlighed mod tilskuddet:

Morten Dahlin var dog langt fra alene om angrebet.

Kritik af kovending

Hos Dansk Folkeparti, der i årevis stod sammen med Venstre om at føre en stram udlændingepolitik, kalder gruppeformand Peter Kofod udvikling for 'helt, helt vild'.

- Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige. De betaler godt nok en høj pris for ministertaburetterne, siger han og svarer adspurgt om, hvorvidt Dansk Folkeparti føler, de kan regne med Venstre i spørgsmål om udlændingepolitik:

- Nej, det ved gud jeg ikke tror. Man kan bare sige, at Venstre ved ingen hvor de har.

Heller ikke Inger Støjberg, tidligere næstformand og udlændinge- og integrationsordfører for Venstre, har stor tiltro.

- Dette her er en af grundene til, at jeg ikke kunne være i Venstre. Lige så snart man vender ryggen til dem, så lemper de udlændingepolitikken og giver ind på deres principper.

- Det at køre i ministerbiler vejer tydeligvis tungere end at følge sine principper, siger hun.

Ekstra Bladet har gentagne gange kontaktet Venstres politiske ordfører, Morten Dahlin, for en kommentar. Sent fredag vendte han tilbage og henviste til beskæftigelsesordfører Christoffer Melson, der ikke er vendt tilbage.