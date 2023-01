Støjberg: - En glimrende arkitekt

Inger Støjberg (DD) begræder sin veninden Pernille Vermunds kommende exit som partiformand hos Nye Borgerlige.

De to har et ganske nært personligt forhold.

Men Ekstra Bladet stak i stedet mikrofonen frem for at få Inger Støjbergs vurdering af, hvilke politiske fodaftryk Pernille Vermund egentlig efterlader sig.

- Rent politisk har Nye Borgerlige været gode til at fange tidsånden. Hun er kommunikativt dygtig, lyder Inger Støjbergs første skudsmål.

- Ingen tvivl om at nærmeste alle danskere ved, hvem Pernille Vermund er. Men hvad efterlader hun sig politisk?

- Hun efterlader sig et parti, der nu skal have samlet sig. Det håber jeg meget, at de gør.

- Man kunne måske tro, at vi bare håber, at alle der stemmer på Nye Borgerlige, kommer over til os. Sådan er det jo ikke. Jeg ser en stor værdi i, at Nye Borgerlige kommer til at stå stærkt. Jeg håber, det går godt for alle blå partier.

- Ja, hun efterlader sig et parti i ruiner - men hvad har hun udrettet politisk?

- Hun har været god til at sætte tingene på spidsen, så alle kan forstå de udfordringer, vi står over for.

På et tidspunkt var det talk of town, om Støjberg mon meldte sig ind hos Vermund. Det gjorde hun så ikke. The rest is history. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg taler om resultater. Hvad har Pernille Vermund opnået af resultater?

- Det har været med til at presse andre partier afsted og få skærpet linjen på det udlændingepolitiske.

- Dit parti blev tre gange så stort på få måneder, hvad har hun egentlig udrettet?

- Jeg synes, hun er en dygtig politiker. Og en dygtig kommunikator. Jeg vil savne hende meget i debatterne. Hun er god til at få sat tingene på spidsen, så enhver kan forstå de udfordringer, vi står over for.

- Så kan det godt være, at man ikke umiddelbart kan se det i et eller andet lovforslag, der er blevet vedtaget. Men man skal ikke tage fejl af, hvad den politiske debat og det pres, hun har lagt på andre partier, betyder.

- Så ingen resultater. Kunne du finde på at hyre hende?

- Det skulle være, hvis jeg skulle bygge mit hus om engang. Hun er en glimrende arkitekt - det ved jeg, siger Inger Støjberg.