Inger Støjberg er færdig som næstformand i Venstre.

Det skriver hun på Facebook.

'Jakob Ellemann har i dag bedt mig om at gå af som næstformand for Venstre. Jeg forstår, at det bl.a skyldes hans manglende tillid til min linje i en række politiske sager', lyder det fra Støjberg.

'En række medlemmer af Forretningsudvalget foreslog en orlov - men det var magtpåliggende for Jakob, at jeg skal gå helt af som næstformand nu.

Det kommer som en overraskelse, at det er endt her, og at Jakob har bedt mig om at gå af som næstformand. Jeg havde gerne set det anderledes. Men sådan er det', fortsætter hun.

Hæsblæsende forløb

Forud er gået et hæsblæsende forløb, hvor Støjberg har ligget i åben krig med partiformand Jakob Ellemann.

Ellemann har meldt ud, at Venstre vil bakke op om en mulig rigsretssag mod Støjberg, såfremt der findes grundlag for det.

Det har fået Støjberg til at gå offentligt i rette med sin formand. Hun har således skrevet på Facebook, at hun er 'helt uenig' i Ellemann linje.

Forgæves forsoning

Efter at de to forgæves havde forsøgt at nå til forsoning tidligere i dag, blev Venstres forretningsudvalg hasteindkaldt til et møde kl. 19.

Her skulle medlemmerne af udvalget tage stilling til, om de bakkede op om Jakob Ellemann-Jensen eller næstformand Inger Støjberg.

Efterfølgende blev Venstres hovedbestyrelse indkaldt.

Ulovlig instruks

Sagen bunder i den instruks, som i februar 2016 blev udstedt af Udlændinge- og Integrationsministeriet med Inger Støjberg som minister. Den fik Udlændingestyrelsen til - i strid med loven - at adskille alle asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Instruksen blev i 2017 betegnet som ulovlig af Folketingets Ombudsmand. En adskillelse ville nemlig kræve en individuel vurdering af hvert enkelt par.

Instruksen om at adskille asylpar var klart ulovlig, konkluderede også Instrukskommissionen i sin delberetning, som kom tidligere på måneden.

Derudover blev det konkluderet, at Støjberg blev advaret om ulovligheden, og at Folketinget efterfølgende blev vildledt om forløbet.

Kommissionen fandt dog ikke fundet beviser for, at den daværende minister gav en direkte ordre om at bryde loven.

Lavine i gang

På baggrund af kommissionens beretning var Ellemann ikke desto mindre 'ultimativt' klar til at bakke op om en rigsretssag mod Støjberg.

En udmelding, som altså satte en lavine i gang, som nu har betydet, at Støjberg er færdig som næstformand i Venstre.

