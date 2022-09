Støjberg hapser endnu en fra Dansk Folkeparti

Støjberg og Danmarksdemokraterne hiver endnu en DF-profil over i partiet.

Denne gang er det Jeanie Nørhave, der er blevet ansat som administrations- og hr-chef i Inger Støjbergs nystiftede parti.

Det skriver Sjællandske, herunder DAGBLADET og SN.dk.

- Jeg er glad for, at Inger Støjberg kan bruge mine kompetencer til at bygge sit nye parti op fra bunden. Det har jeg erfaring med fra tidligere, og det bliver en spændende opgave, siger Jeanie Nørhave til DAGBLADET.

Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne er blevet en særdeles erfaren ansat rigere. Foto: Ernst van Norde

Garvet kvinde

Jeanie Nørhave forlod Dansk Folkeparti i februar sammen med en række andre både ansatte og politikere, efter hun i årevis havde siddet som personale- og sekretariatschef.

Hele 16 år på pinden blev det til, inden hun smuttede, kort efter Morten Messerschmidt blev valgt som formand. Hun er dermed en garvet kvinde, der har mange års erfaring med partiarbejde, ligesom hun tidligere har været DF-lokalformand i Ringsted.

Hun afviser dog over for Sjællandske, at hun igen skal være lokalformand for sit nye parti.

- Lige nu koncentrerer jeg mig fuldt ud om mit nye administrative arbejde i Danmarksdemokraterne, siger Jeanie Nørhave til mediet.

Hos Danmarksdemokraterne skal hun blandt andet arbejde side om side med Steen Thomsen, der var partisekretær i Dansk Folkeparti.

I vælten under Meld og Feld-sag

Ringer navnet en klokke for mange, kan det være, fordi det stod underskrevet på et særligt dokument i Meld og Feld-sagen.

Dokumentet var en falsk kontrakt mellem Meld og Skagen-hotellet Color Hotel, og DF-formanden har nægtet, at han deltog i forfalskningen af den.

Men hun var ikke bekendt med indholdet i eller formålet for kontrakten, fortalte hun, da hun var indkaldt som vidne under retssagen mod Morten Messerschmidt, der blev ført i Retten i Lyngby.

- Det er mig, som har skrevet under. Men jeg så kun den sidste side af kontrakten, fortalte Jeanie Nørhave.

- Det var forfærdeligt. Lige pludselig opdagede jeg, at jeg var blevet foranlediget til at skrive under på noget, jeg ikke skulle have skrevet under på. Hele min verden brød sammen, fortalte hun videre.

Vidste du det: Nye sider af Støjberg

