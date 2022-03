Støjberg har begyndt afsoning

Den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg er begyndt at afsone den straf, hun fik i Rigsretten. Det oplyser hun i et nyhedsbrev.

Ved en sag i Rigsretten i december 2021 blev hun idømt 60 dages fængsel. De bliver afsonet med fodlænke.

- Jeg er begyndt at afsone den dom på 60 dages fængsel, som Rigsretten gav mig, skriver hun i nyhedsbrevet.

- Jeg vil være ærlig og sige, at ventetiden har været lang, og jeg var derfor glad, da justitsministeren endelig fandt sagen frem i bunken, hvor den må have forputtet sig. Men nu er jeg i gang, og det er jeg rigtig glad for!

- Jeg accepterer selvfølgelig dommen og tager den med oprejst pande, og jeg afsoner nu med fodlænke, så jeg kan passe mit arbejde.

Inger Støjberg blev dømt i en sag om adskillelse af asylpar.

Sådan lød Støjbergs reaktion på dommen i december.

