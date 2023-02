Støjberg holder døren på klem: Vil ikke stå i vejen for en folkeafstemning

Danmarksdemokraterne vil ikke stå i vejen for en eventuel folkeafstemning om afskaffelsen af store bededag.

Det siger partiformand Inger Støjberg (DD) under tirsdagens tredje- og sidstebehandling af lovforslaget, som afskaffer helligdagen fra 2024.

- Umiddelbart er der ikke noget, der tyder på, at der manifesterer sig et flertal for en folkeafstemning, siger Støjberg fra Folketingets talerstol.

Den analyse har Støjberg helt ret i.

En tredjedel, altså 60 mandater, af Folketinget kan sendte lovforslaget til folkeafstemning. Med Støjbergs tilkendegivelse og Danmarksdemokraternes 14 mandater er der nu 40 mandater for en folkeafstemning.

Pres på SF

Mandag kom det frem, at SF og Liberal Alliance afviser at tilslutte sig Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet, som kræver en folkeafstemning. Kvartetten har 26 mandater tilsammen. Dermed kunne 60 mandater ikke nås.

Argumentet fra SF var, at der var for langt til de 60 mandater.

Sådan sagde Karsten Hønge, da Ekstra Bladet mødte ham før sidstebehandlingen af lovforslaget om afskaffelsen af store bededag.

- Vi er ikke i nærheden af 60 om vi skriver under eller ej. Hvis der i tide havde manifesteret noget bare i nærheden af 60, så havde diskussionen i SF da også været en anden, udtalte Karsten Hønge, SF's beskæftigelsesordfører, til Ekstra Bladet.

I salen meldte han desuden ud, at SF 'mente det samme', som Inger Støjberg sagde på talerstolen.

Hvis SF alligevel skulle finde på at være med på en folkeafstemning, nu hvor Inger Støjberg har lagt pres på partiet med sin udmelding, ville der være 55 mandater for en folkeafstemning.

Mangler stadig LA eller K

For at få en folketingsafstemning, at Liberal Alliance eller De Konservative skal være med på en folketingsafstemning, før det kan blive en realitet.

Alex Vanopslagh, partiformand i Liberal Alliance, afviste dog tirsdag endnu engang på talerstolen, at partiet ville gå ind for en folkeafstemning.

Søren Pape, partiformand i De Konservative, har endnu ikke meldt klart ud, hvilken holdning partiet har til en folkeafstemning, og han har endnu ikke indtaget talerstolen i Folketingssalen.

Hvis folkeafstemningen skal ske, så skal partierne indgive den inden fredag. Ellers er det for sent ifølge Grundloven.

