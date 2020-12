Støjberg i åben krig med Ellemann

Venstres formand og næstformand ligger lige nu i åben krig.

Så kort kan det beskrives, efter Inger Støjberg nu erklærer sig 'helt uenig' og 'meget overrasket' over et interview, hvor V-formand Jakob Ellemann-Jensen i Jyllands-Posten giver udtryk for, at Venstre ultimativt er klar til en rigsretssag mod deres næstformand pga. hendes involvering i sagen om ulovlig adskillelse af unge asylpar.

Engell: Ellemann smider bombe i Støjberg-sag

'Mange spørger mig i dag om, hvordan jeg ser på, at min egen formand, Jakob Ellemann, på forsiden af Jyllands-Posten i dag 'inviterer' mig til at blive stillet for en rigsret i barnebrudssagen. Mit svar kan sådan set skrives meget kort: Jeg er meget overrasket. Jeg vidste ikke, han havde lavet interviewet, og jeg er helt uenig,' skriver Støjberg på Facebook.

I sin opdatering undsiger Inger Støjberg også Jakob Ellemanns udlægning af den interne advokatvurdering, som partiet har fået lavet af delberetningen fra Instrukskommissionen, som kommer med alvorlig kritik af Støjbergs rolle.

'I JP-artiklen fortæller Jakob, at han har haft to uafhængige advokater til at kigge sagen igennem for sig. Deres vurderinger kender jeg, og jeg ser frem til, at deres vurderinger lægges frem. Jeg kan røbe så meget, at deres konklusioner et langt stykke hen ad vejen underbygger min egen opfattelse af sagen. Der er bestemt begået fejl, og dem beklager jeg - men jeg har selvfølgelig ikke bedt nogen om at bryde loven. Derfor mener jeg heller ikke, der er grundlag for nogen rigsretssag.'

Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg nyder ikke ligefrem julefreden. Foto: Jens Dresling

Venstres næstformand kommer også med en slet skjult retort mod Jakob Ellemanns betoning af Venstre som et 'lov og orden-parti', som ikke kan ignorere et muligt krav om en rigsretssag.

'Venstre er et parti baseret på lov og orden og retsstatsprincipper. Det betyder bl.a., at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist, og at man ikke rejser straffesager mod nogen, medmindre der er forventning om en dom. De principper mener jeg, vi burde stå fast på,' skriver Inger Støjberg.

Klar til sag

I det opsigtsvækkende interview i Jyllands-Posten lyder det omvendt bl.a. fra Jakob Ellemann-Jensen, at Venstre i sidste ende er et parti, der går ind for 'lov og orden', og at det derfor ikke kan udelukke en rigsretssag på forhånd efter den meget skrappe kritik fra Instrukskommissionen:

'Ultimativt er vi klar til at støtte en rigsretssag. Nu afventer vi vurderingen fra Folketingets advokater, men kernen i mit budskab er, at Venstre ikke kan tåle at have den her mere eller mindre konkrete anklage hængende over os. Vi er et parti, der står for lov og orden. Så derfor er vi også klar til en rigsretssag, hvis ikke Folketinget på baggrund af advokaternes vurdering kommer med en klar konklusion,' lyder det fra Jakob Ellemann i Jyllands-Posten.

Internt ballade-møde: Gik til angreb på Støjberg g