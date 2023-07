Støjberg i frontalt angreb: - Historien vil dømme dem hårdt

Regeringens forslag om at forhindre koran-afbrændinger foran ambassader er at 'bøje nakken' over for voldsparate muslimer, udtaler Inger Støjberg blandt andet til Ekstra Bladet

Formanden for Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg, kommer nu med en kras kritik af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og SVM-regeringen.

Det sker, efter Lars Løkke søndag udtalte, at regeringen nu ville se på muligheder for at forhindre 'forhånelser mod andre lande', herunder koran-afbrændinger foran danske ambassader.

Men ifølge Inger Støjberg vil historiebøgerne dømme regeringen, hvis de gennemfører det forslag. Det udtaler hun til Ekstra Bladet.

- Historien vil komme til at dømme regeringen hårdt i den her sag.

Inger Støjberg mener, at regeringen nu har bevist, at voldsmanden bestemmer, udtaler hun. Foto: Jonas Olufson

- Det er meget forkert at bøje nakken og være eftergivende over for voldsparate muslimer, som der er tale om her. Regeringen og Lars Løkke går helt galt i byen, når man tror, at man med den eftergivenhed skulle give Danmark fred og ro.

- Det gør det ikke, fordi nu er det voldsmanden, der bestemmer. Og i den natur ligger der også, at nu vil der bare kunne komme nye krav.

Samarbejds-politikken

Inger Støjberg mener desuden, at regeringen er ved at sætte sig selv i samme position, som den danske regering gjorde under besættelsen, udtaler hun til Ekstra Bladet.

- Jeg mener, der er to andre tidspunkter i danmarkshistorien, der er sammenlignelige med det her. Den ene var under samarbejdspolitikken med den tyske besættelsesmagt under Anden Verdenskrig. Her valgte regeringen at stå på den forkerte side af historien.

- Det andet tidspunkt var under muhammedkrisen. Og her stillede regeringen sig på den rigtige side.

- Nu har vi en regering, som igen stiller sig på den forkerte side af historien.

Løkke giver efter

- Men helt ærligt. Er det ikke at gå lidt vidt at sige det, på baggrund af at regeringen vil forbyde koran-afbrændinger for at inddæmme en konflikt?

- Nej.

- Vores land er bygget på et fundament af frihedsrettigheder, og nu giver regeringen, med Lars Løkke Rasmussen i spidsen, altså efter for nogle krav fra de muslimske lande, så vi nu skal ændre vores regler og levevis.



Optræk til storkonflikt

- Lige nu ser vi jo optræk til en mulig storkonflikt. Der har blandt andet været angreb på ambassader i muslimske lande. Er vi ikke nødt til at gøre noget for at forsøge at inddæmme den her konflikt?

Regeringen har meddelt, at de vil gå i gang med at gøre sig 'de klogeste overvejelser' om, hvordan dette indgreb kan muliggøres. Det har justitsminister Peter Hummelgaard (S) udtalt. Foto: Jens Dresling/Polfoto

- Det, regeringen skulle have gjort, var, at regeringen skulle have indkaldt ambassadørerne fra de pågældende lande og have krævet, at de sikrede vores ambassader.

- Fordi det er rigtigt, at der har været angreb på flere ambassader. Men det er altså de mellemøstlige landes forpligtigelser at sikre de her ambasader. Det, vi viser nu, er, at vold og trusler virker, fordi regeringen nu føjer sig.

Bøjer sig ikke

Lars Løkke mener ikke, at regeringen bøjer sig for volden. Det udtalte han mandag.

Lars Løkke Rasmussen (M) forsvarede mandag regeringens plan om at indskrænke ytringsfriheden ved at forbyde koran-afbrændinger i et endnu ukendt omfang. Direkte adspurgt, om man dermed bøjer sig for den voldelige opstandelse i Mellemøsten, reagerede udenrigsministeren tydeligt irriteret

- Det er ikke at bøje sig for noget som helst. Det er at aflæse, hvordan virkeligheden ser ud, og hvordan sætter Danmark sig bedst muligt i en position til at kunne agere i den.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, men Udenrigsministeriet henviser blot til hans hidtidige udtalelser.

