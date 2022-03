Støjberg i Putin-brøler: Investerer selv i russiske aktier

Moral er godt, dobbeltmoral er dobbelt så ...

Tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg harcelerer i en klumme i Ekstra Bladet mod den russiske præsident, Vladimir Putin, som hun kalder nutidens ondeste mand, og hvis handlinger hun sammenligner med 'Hitlers vanvid'.

Men oplysninger fra hendes periode som minister og folketingsmedlem afslører, at hun minimum siden sommeren 2017 personligt har haft penge i en fond målrettet investeringer i netop Rusland.

Ifølge en oversigt over hendes personlige økonomiske interesser har hun investeret 67.000 kroner gennem Sydbank i en fond ved navn Brik.

Brik står for Brasilien, Rusland, Indien og Kina - og Sydbank tilbyder gennem Sydinvest investeringer i to fonde målrettet de pågældende lande.

Fondenes beholdningsoversigt afslører, at de største investeringer ligger i det statsejede russiske gasselskab Gazprom samt flere andre toneangivende russiske selskaber, heriblandt den statsejede bank Sberbank.

Inger Støjberg fortæller til Ekstra Bladet, at hun overhovedet ikke har været opmærksom på det, og at hun nu har bedt sin bank om at sikre, at hun på ingen måde 'støtter den ondskabsfulde krigsforbryder og diktator'.

- Hvor mange år har du haft de aktier?

- Det ved jeg ikke. Det er nogle år. Jeg må være ærlig at sige, at det er banken, der har forvaltet de penge, som jeg har sparet op i min pension. Jeg tror, jeg er som mange andre, og jeg har ikke gået synderligt meget op i det. Men jeg vil i hvert fald sige, at jeg på ingen måde understøtter en krigsforbryder og en diktator, som han er.

- Det, der undrer mig lidt, er, at der specifikt står Brik-lande. Og Rusland er jo et Brik-land, hvordan kan det så være, at du ikke har været opmærksom på, at du har aktier i russiske selskaber?

- Jamen fordi jeg ikke har gået op i det. Ganske enkelt. Det kan jeg bare sige, og der tror jeg, at jeg ikke adskiller mig fra særlig mange andre danskere. Men i det øjeblik, du gjorde mig opmærksom på det, ringede jeg til min bank, og det er ophørt. Jeg kommer aldrig til understøtte den krigsforbryder på nogen som helst måde. Jeg har nu bedt dem om at gennemgå alt, hvad jeg ejer og har.

Oversigt over Inger Støjbergs investeringer, da hun var minister. Foto: Skærmbillede

Hvornår blev han ond?

Den tidligere minister, der blev dømt i Rigsretten og senere ekskluderet som folketingsmedlem, kan og vil ikke oplyse, hvor mange penge hun har tjent på fonden, der indeholder russiske aktier.

Hun svarer flere gange i interviewet med Ekstra Bladet, at hun ikke har været opmærksom på sine målrettede russiske investeringer, selvom det fremgår tydeligt i oversigten over hendes økonomiske interesserer.

- For en måned siden tænkte du da, at tingene ville udvikle sig i den her retning, spørger hun.

- Det tror jeg ikke, nogen tænkte, og derfor er der ikke så meget at sige til det. Jeg er ikke sådan en, der hænger over min pensionsopsparing. Det har jeg ladet banken om at ordne, og så har du gjort mig opmærksom på det, og jeg har solgt dem omgående, fordi jeg ikke ønsker at understøtte ham.

- Men det er altså først nu efter invasionen af Ukraine, at du ikke længere vil investere i russiske aktier?

- Jeg kan i hvert fald sige, at jeg ikke havde forudset, at det endte sådan i Ukraine, og det tror jeg ikke, der var nogen, der havde forudset.

- Men hvad med dengang, han annekterede Krim for eksempel?

- Jamen ved du hvad? Det er fuldstændig vanvid, det, der foregår, og det har jeg så taget konsekvensen af. Jeg ønsker på ingen måde at understøtte ham, siger hun.

- Så hvis han bare annekterede Krim, som han gjorde i 2014, kunne du godt have russiske aktier?

- Ved du hvad? Du ved udmærket, at sådan kan man ikke sætte det op. Jeg har ikke været opmærksom på det, og det er vel også fair nok at være helt ærlig og sige, at det har jeg ikke været opmærksom på. I det øjeblik, jeg blev det, tog jeg konsekvensen af det, afslutter hun og opfordrer andre til at følge hendes eksempel og sælge ud.