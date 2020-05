Støjberg-indsamling runder 300.000 kroner

6412 personer har betalt til Nye Borgerliges annonce-kampagne til fordel for Venstre-profilen, der undersøges i sagen om ulovlig adskillelse af par på asylcentre

Pengene strømmer ind til den indsamling, som Nye Borgerlige har startet til fordel for tidligere udlændinge-minister Inger Støjberg (V), der undersøges af Instrukskommissionen for sin rolle i den ulovlige adskillelse af par på asylcentre.

Partiet har taget initiativ til kampagnen med store dagbladsannoncer, hvor borgere med deres navn og 40 kroner kan udtrykke støtte til Støjberg under kommissionens arbejde.

- Inden for en halv time runder vores indsamling 300.000 kroner. De indbetalte beløb svinger fra 20 til 10.000 kroner, oplyser Nye Borgerliges pressechef Lars Kaaber.

Ifølge Nye Borgerliges kampagne er 'Sagen mod Inger politisk og sat i værk af venstrefløjen og Radikale Venstre for at svække kampen for danske værdier'.

Vrøvlehoved: Støjberg tumler rundt

Da Ekstra Bladet fanger Lars Kaaber på telefonen, er der indbetalt præcis 299.729 kroner fra 6412 personer. I gennemsnit 46,75 kroner.

Uddrag af annoncerne med bidragsydernes navne.

Ikke feriepenge

- Det er overvældende. Det er mange penge. Men vi har allerede brugt en del på avisannoncer i Ekstra Bladet og flere morgenaviser. Pengene går ikke til Inger Støjbergs sommerferie. De bliver allesammen brugt på annoncer, hvor bidragsyderne får trykt deres navn og dermed mulighed for at udtrykke deres støtte. Vi bliver ved med at køre annoncerne indtil folk ikke længere indbetaler til kampagnen, fortæller pressechefen.

Omvendt er der på Facebook lavet en gruppe for folk, der ikke støtter Inger Støjberg. Gruppen har snart rundet 33.000 medlemmer.