Støjberg: Jeg blev fyret for MeToo

Ifølge Inger Støjberg er hun den første kvinde, der er blevet fyret på grund af MeToo.

Sådan lyder det fra den nu partiløse Støjberg i interviews med både TV2 og Jyllands-Posten.

I et liveinterview på TV2 News siger Inger Støjberg også, at hun blev fyret på grund af sin holdning i MeToo-debatten. Hun kalder samtidig sig selv for det første kvindelige offer for MeToo.

Vermund: Inger er også velkommen hos os!

- Jeg sagde min uforbeholdne mening om MeToo, og derfor blev jeg fyret af Jakob Ellemann, siger hun.

Over for Jyllands-Posten siger hun ligeledes:

- Det så vi ved MeToo, hvor en hånd på et lår og en kikset flirt kan betyde, at mænd mister deres arbejde 20 år senere. Jeg sagde min uforbeholdne mening om det, og det var medvirkende til, at jeg blev fyret. På den måde kan man sige, at jeg er den første kvinde, der er blevet fyret på grund af MeToo.