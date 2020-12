Støjberg: Jeg gav ikke ordre til lovbrud

Inger Støjberg er 'meget, meget tilfreds' med, at Instrukskommissionen konkluderer, at hun ikke har bedt nogen bryde loven, selvom delberetning slår fast, at hendes politiske ønske om adskillelse af asylpar førte til brud på loven

Det var et klokkeklart brud på loven, at asylpar i Danmark blev adskilt uden mulighed for undtagelser, slår Instrukskommissionen fast. Og samtidig blev sandheden fortiet for både Folketing og Ombudsmand.

Men trods soleklare konklusioner fra Instrukskommionens delberetning, holder tidligere udlændingeminister Inger Støjberg (V) fast i, at hun aldrig har givet en direkte ordre om at adskille asylpar ulovligt.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Sådan lyder det i et interview med Ekstra Bladet.

- Det er klart, at jeg er meget, meget tilfreds med, at jeg på intet tidspunkt har bedt nogen om at bryde loven. Det har jeg sagt i adskillige interviews og i Folketinget og mange andre steder. Og det konkluderer de også. Det er bakket op af samtlige vidner. Det er jeg enig med konklusionen i.

- Men de konkluderer jo, at du har brudt ministeransvarsloven. Det er vel en rimelig hård kritik?

- Nja. Jeg vil bare sige, at det centrale i det her, er, at jeg ikke har bedt nogen om at bryde nogen lov.

- Men de siger, at du har givet urigtige oplysninger til Folketinget, når du har været i samråd. Hvilke konsekvenser synes du normalt, det skal have for en minister?

- Det er ikke op til mig at bestemme. Men det er selvfølgelig beklageligt, og det tager jeg også til mig. Men de samrådstaler, jeg har læst op, har været tjekket af en hel hær af jurister. Så jeg har troet, at det stod til troende. Men det er selvfølgelig dybt beklageligt, at der er sagt noget forkert til Folketinget - uanset om det er mig eller andre, der har sagt det. Det tager jeg selvfølgelig til mig.

- Kommissionen siger, at de advarede om, at det var ulovligt at adskille de her par. Men du holdt fast i dit politiske ønske om, at de skulle adskilles. Hvorfor gjorde du det, når du var blevet advaret om, at det var ulovligt?

- Jamen jeg har også den dag i dag den holdning, at vi ikke skal have barnebrude i Danmark. Jeg mener simpelthen ikke, at det hører til nogen som helst steder i verden - og slet, slet ikke i Danmark. Det nytter ikke noget, at man kan komme anstigende her til med et mindreårigt barn, hvis man selv er en voksen mand.

- Du bliver gjort opmærksom på, at det er ikke lovligt, men holder fast i det ønske - og det er det, som gør - siger kommissionen - at der bliver administreret ulovligt...

- Men jeg bliver bare nødt til at fastholde, at der er forskel på, hvad der er dit politiske ønske og dit politiske mål, og om du så kræver, at nogen skal bryde loven. Det er to helt vidt forskellige ting. Og jeg synes ærlig talt, at man har en forpligtelse til at kæmpe for det, man står for som politiker. Og jeg er inderligt imod det ækle fænomen, som barnebrude er. Og det vil jeg blive ved med at kæmpe for til mine dages ende.

- Så det er 100 pct. embedsmændenes skyld, at der er administreret ulovligt?

- Jeg kan i hvert fald sige, at rapporten konkluderer, at jeg ikke bad nogen om at bryde loven. Og det har samtlige vidner bakket mig op i - og det er nogle-og-fyrre.