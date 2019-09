Støjberg: Jeg stiller op som næstformand for Venstre

Inger Støjberg bekræfter over for Skive Folkeblad, at hun stiller op som næstformand for Venstre

Det har været en lang dans om den varme Venstre-grød, men nu er den god nok. Inger Støjberg stiller op som næstformand for Venstre.

Det bekræfter hun over for Skive Folkeblad.

- Jeg bakker 110 procent op om Jakob Ellemann-Jensen som formand. Han bliver den helt rigtige formand. Alle kan se, at Venstre har været igennem en svær tid med uro og fløjdannelser. Og jeg ved, at der i alle dele af Venstre nu er et ønske om samling og om at komme positivt videre, siger hun til avisen.

Selv om hun bakker Ellemann-Jensen op, så erkender hun, at de to ikke er ens. Heller ikke når det gælder måden at gøre tingene på.

- Vi skal sammen skabe plads til øst/vest og by/land i partiet. Vi er ikke ens. Jakob og jeg har hver vores erfaringer og hver vores måde at gå til tingene på, siger hun.

Rønn ser HELT rødt: Raser over 'feje' partifæller

Støjbergs udmelding kommer, dagen efter at Jakob Ellemann-Jensen kunne meddele, at han stiller op som formand for Venstre ved et ekstraordinært landsmøde 21. september.

Flere Venstre-profiler har peget på hende som Ellemann-Jensens højre hånd. Også hovedpersonen selv.

- Det synes jeg faktisk, er et rigtig godt bud. Inger er nærmest personificeringen af en strømning i vores parti, som er vigtig at lytte til. Inger og jeg har forskellige måder at italesætte ting på. Jeg tror, at vi tilsammen favner bredere, end jeg gør alene. Derfor synes jeg, at Inger er et stærkt kort, har Jakob Ellemann-Jensen tidligere sagt.

Posterne som formand og næstformand i Venstre er blevet ledige, efter at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen i weekenden trak sig.

Det skete efter et dramatisk møde i Brejning ved Vejle, hvor partiets hovedbestyrelse var samlet.

Løkke væk fra første møde efter opgør