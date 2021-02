Støjberg-krig fortsætter: Lukker munden på Pia K.

DF ønsker navneopråb ved afstemning om en rigsret mod Inger Støjberg (V), men Folketingets formand afviser og lukker ned for debat

Krigen fortsætter mellem Folketingets nuværende og forrige formand, inden Folketinget tirsdag skal stemme om et anklageskrift mod Inger Støjberg (V).

Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard - tidligere formand for Folketinget - ønsker debat om selve afstemningsformen, hvor hun ønsker navneopråb. Men det afvises af den nuværende formand for Folketinget, Henrik Dam Kristensen.

- Det er formandens ret, og det må han selv stå inde for, men jeg havde ikke gjort sådan, siger Pia Kjærsgaard.

- Det er en meget mærkelig procedure, fordi en debat altid er væsentlig i Folketingssalen, fortæller den tidligere formand.

DF stemmes ned

Krigen begyndte, da Henrik Dam Kristensen og Folketingets Præsidium afviste Dansk Folkepartis ønske om afstemning ved navneopråb i rigsretssagen mod Inger Støjberg (V).

Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), har besluttet, at en afstemning inden Støjberg-afstemningen skal afgøre, hvordan der skal stemmes. Og så bliver Dansk Folkeparti stemt ned.

Krig om Støjberg-afstemning: Alt andet er hykleri

Ingen debat

Nu lukker Henrik Dam Kristensen så også ned for en debat i Folketingssalen før afstemningen.

Det sker med beskeden fra lovsekretariatet på Christiansborg: 'Afstemning om formandens forslag vil ske uden forudgående forhandling.'

- Hvorfor i alverden må man ikke forklare, hvorfor man gerne vil have navneopråb, siger Pia Kjærsgaard.

- Så kan man tage en afstemning efterfølgende, hvor jeg kan forstå, at et flertal er imod. Og det er jo demokrati, fortæller hun.

Formanden bestemmer dog, om der skal være debat, og det må man så tage til efterretning, oplyser en utilfreds Pia Kjærsgaard.

- Hvorfor er det nødvendigt med en debat om en afstemningsprocedure?

- Det er helt naturligt, at man kan argumentere for sin sag, forklarer Pia Kjærsgaard.

- Det er jo ikke sådan, at fordi en afstemning er tabt på forhånd, så afstår man fra debatten. Så var der jo ikke meget debat i Folketinget, siger hun.

Folketinget vil bruge sms'er og hold til Støjberg-afstemning

Støjberg om manglende møde med V-top: Jeg var på hospitalet

De normale clearingsaftaler i Folketinget er ophævet, og derfor skal alle 179 medlemmer have mulighed for at stemme i salen.

Henrik Dam Kristensen skriver i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet, at han har vægtet netop hensynet til medlemmernes sundhed højt i forbindelse med planlægningen af afstemningen.

21 Venstre-folk kan ryge ud