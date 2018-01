Støjberg kritiserer minister-kollega: - Det er et kæmpe stort problem

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) skyder nu med skarpt efter en af sine egne kollegaer i regeringen.

Hun er dybt utilfreds med, at undervisningsminister Merete Riisager (LA) ikke har fundet en løsning på de såkaldte ghettogymnasier problemer.

- Hvis jeg skal være helt ærlig. Så syntes jeg, at det tager for lang tid med at finde en løsning, så kort var Inger Støjbergs kommentar til kollegaens arbejde på et samråd i undervisningsudvalget tirsdag.

Helt nye tal viser, at der er en eksplosiv stigning i antallet af elever med indvandrerbaggrund på de danske gymnasier.

På hele 13 danske gymnasier er der et klart flertal af elever med enten indvandrerbaggrund eller ikke-vestlig oprindelse.

Inger Støjberg sendte kritikken af sted samtidig med, at Merete Riisager sad lige ved siden af hende under samrådet.

I sidste uge var undervisningsministeren ellers ude og forklare, hvorfor hun ikke havde fundet en løsning endnu.

– Vi bliver nødt til at tale om problemerne for at kunne løse dem. Derfor har jeg lavet en undersøgelse af ungdomsuddannelserne, fortalte Merete Riisager til Ekstra Bladet i sidste uge.

Kæmpe problem

Inger Støjberg stoppede ikke sin kritik af sin ministerkollega under samrådet og forsatte ufortrødent.

- Det er et kæmpe stort problem, at elever med anden etnisk baggrund end dansk klumper sig sammen på de samme gymnasier. Det er et fravalg af danske venner, det er et fravalg af dansk kultur, og det et fravalg af dansk ungdomsliv og det går altså ikke.

- Så for mig er det ikke afgørende hvilken, præcis hvilken løsningsmodel vi bruger, bare at det virker, sagde Inger Støjberg på samrådet.

Skyder tilbage

Merete Riisager svarede ikke på Inger Støjbergs spydige kommentar under samrådet, men henholdt sig i stedet til, at hun går ind for det frie gymnasie-valg.

Helt grundlæggende er de to liberale partier uenige om, hvordan man skal håndtere problemet.

Men hun har nu valgt at skyde tilbage mod udlændinge- og integrationsministeren.

- Man kan være utålmodig på hinandens vegne. Jeg kan også tit blive utålmodig med udlændinge- og asylpolitikken. Det går nok, siger Merete Riisager til Berlingske.

