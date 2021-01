Støjberg mod Ellemann: Hvem blinker først?

Jakob Ellemann har lagt pres på Inger Støjberg. Han vil have hende til at træffe beslutningen, om hun bliver i Venstre eller melder sig ud

Inger Støjberg har kraftigt insinueret, at hun er på vej væk fra Venstre.

Hun har fået spørgsmålet flere gange, og hver gang svarer hun med, at hun lige skal vende skråen, og at det er klart, at hun overvejer sin fremtid i lyset af, at hendes formand og et flertal i Venstres folketingsgruppe vil stille hende for en rigsret.

Støjberg føler, at hun bliver kastet under bussen af Jakob Ellemann og flertallet i folketingsgruppen.

Venstre kunne godt bruge hende til at dække en udlændingepolitisk flanke af i forhold til DF og Nye Borgerlige. Hvis DF og Nye Borgerlige pressede Venstre lidt for meget på udlændingedagsordenen, så kunne man 'tage lænken af Støjberg', som en tidligere Venstre-minister engang formulerede det.

Venstre stemte for de stramninger, hun gennemførte som minister.

Venstres MF'er ville gerne have besøg af hende i deres valgkredse og lokale partiforeninger, fordi hun kunne trække fulde huse, og hun mødte gerne op.

Sidst, men ikke mindst, da Folketinget i januar 2016 blev opmærksom på problemet med mindreårige piger, som var gift med ældre mænd på danske asylcentre, og stort set alle partier i Folketinget pressede den daværende Venstre-regering for at tage affære, var der fuld opbakning til Støjberg i Venstres folketingsgruppe.

Kritikken fra den daværende opposition af den tidligere Venstre-regering - og dens udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg i særdeleshed - var kras.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Socialdemokratiets daværende udlændingeordfører, Dan Jørgensen, kaldte Støjberg i samråd og udtalte:

- Det er helt ude i hampen, at Udlændingestyrelsen har været opmærksom på, at der findes barnebrude på de danske asylcentre, uden at Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har reageret, sagde Dan Jørgensen til Ritzau.

Bemærk, at han brugte betegnelsen 'barnebrude'.

Da han blev foreholdt, at Udlændingestyrelsen fra sag til sag afgør, om en mindreårig asylsøger skal have lov til at bo sammen med sin ældre ægtefælle - altså at der bliver foretaget en individuel vurdering, hvilket er den praksis, som Socialdemokratiet nu stiller Inger Støjberg for en rigsret for at bryde - udtalte Dan Jørgensen:

- Det er muligt, at man i nogle lande og kulturer har en bestemt indstilling, men det har vi ikke i Danmark. Man skal leve efter de regler og normer, som vi har i Danmark.

Radikale Venstres daværende udlændingeordfører, Sofie Carsten Nielsen, var utilfreds med, at Dan Jørgensen spildte Inger Støjbergs tid ved at kalde hende i samråd. Hun udtalte:

- Jeg er meget enig med ministeren for en gangs skyld, og jeg er mere optaget af, at hun får gjort noget ved det end at få tv-tid på et samråd, sagde hun.

Den tidligere Venstre-regering var altså under hård beskydning fra den tidligere opposition. Støjberg lagde kritikken ned. Det var der ingen, som brokkede sig over i Venstres gruppe dengang, tværtimod.

Inger Støjberg sår tvivl om sin fremtid i sin tale på landsmøde

Støjberg føler altså, at flertallet i Venstres folketingsgruppe har meget travlt med at vaske hænder nu.

Dengang var de glade for, at de havde en minister, som tog affære, og hun føler, at de i det mindste burde tvivlen komme hende til gode, når hun siger, at hun ikke gav en ulovlig ordre, og når Venstres egen retsordfører, advokat Preben Bang Henriksen, konkluderer, at han ikke tror, at Inger Støjberg kan dømmes ved en rigsret.

Modsat er det forståeligt nok, at Ellemann gerne vil have en klar udmelding fra Støjberg, hvorvidt hun bliver eller går. Venstre styrtbløder i meningsmålingerne. Venstre er på katastrofekurs. Vi taler katastrofekurs a la den, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance oplevede ved sidste valg.

I Venstre er analysen, at målingerne ikke retter sig, før Venstre kan begynde at tale politik, og det er svært, når det mest spændende i Venstre lige nu er, om Støjberg smutter til et andet parti eller bliver løsgænger.

Faren for Ellemann ved at lægge pres på Støjberg er, at hvis hun ignorerer Ellemanns pres, fremstår han svag. Det kan i yderste konsekvens tvinge ham til at få hende smidt ud af folketingsgruppen.

Så hvem blinker først?