Støjberg napper tung DF-profil

Inger Støjberg er i gang med at opruste kraftigt i medarbejderstaben i Danmarksdemokraterne, og det med en af de tunge og mangeårige DF-profiler.

Hun har netop ansat den tidligere og magtfulde partisekretær i Dansk Folkeparti, Steen Thomsen, som konsulent i sit nye parti, skriver Politiken.

- Ja, det er rigtigt, bekræfter hovedpersonen selv overfor Ekstra Bladet.

- Jeg har simpelthen sagt ja til at blive konsulent ved Danmarksdemokraterne per 1. august, siger Steen Thomsen.

Steen Thomsen var ansat på den magtfulde post som partisekretær i Dansk Folkeparti indtil februar i år, hvor Morten Messerschmidt skrottede ham til fordel for sin loyale støtte, Jens Vornøe. Siden har han arbejdet som konsulent for partiet.

Steen Thomsen. Foto: Casper Holmenlund Christensen

Steen Thomsen tiltræder som konsulent for Danmarksdemokraterne per 1. august. Det er vigtigt for Steen Thomsen at understrege, at han ikke vil aflønnes af to partier samtidig.

- Derfor har jeg skrevet til Morten i går, at jeg ønsker at modregne lønnen, så de ikke skal betale løn for mig.

- Det lyder, som om det er gået meget stærkt?

- Ja ... Det ved jeg ikke. Jeg havde lige en Smukfest, jeg skulle på. Det er egentlig fra i dag, at jeg sådan rigtigt er en del af Danmarksdemokraterne.

Om Steen Thomsen skal være den nye partisekretær i Danmarksdemokraterne, ved han ikke endnu. Først efter valget skal der opbygges en partiorganisation, siger han.

- Nu er det som konsulent, hvor der skal laves et politisk program. Om jeg skal være partisekretær, det må vi tage derfra.

- Hvordan har de modtaget din opsigelse hos Dansk Folkeparti?

- Morten har skrevet her til morgen tak for orienteringen, og at det bringes til bogholderiet. De er tilfredse med at spare nogle penge, de kan bruge der. Det er det eneste rigtige at gøre.

Steen Thomsen afviser, at der skulle være dårlig stemning ovenpå hans afgang fra partiet.

- Jeg har i hvert fald besluttet med mig selv, at jeg kommer ikke til at bruge tid på fortiden omkring Dansk Folkeparti. Jeg har haft nogle gode år i DF, og det er nu lukket for mit eget vedkommende. Jeg har haft tid til at trække vejret, og så har jeg fået det her tilbud, og det er for spændende at sige nej til, siger Steen Thomsen.

