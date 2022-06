'Støjberg'-parti godkendt

Mens alle venter på Inger Støjbergs nye parti, er et partinavn dedikeret til hende allerede godkendt.

Det står klart, efter Valgnævnet i dag har holdt møde og taget stilling til partinavne, som ønsker at blive opstillingsberettigede.

Det officielle navn på det nye parti, som altså nu skal forsøge at skaffe godt 20.000 stemmer er 'Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg'. Partiet er godkendt fra 21. juni 2022.

Klapper stadig i

Inger Støjberg har ikke selv ønsket at kommentere partinavnet, som allerede blev kendt i weekenden.

Danmarksdemokraterne har været oprettet som domænenavn ved DK Hostmaster i mere end en måned. Det skete 6. maj – samme dag, som Inger Støjberg begyndte et nyt radioprogram på Radio4.

Danmarksdemokraterne er ligeledes oprettet som forening 8. juni i CVR af Jan Vilstrup, der er IT-konsulent.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Støjberg til det nye parti, der bærer hendes navn.

hovedpersonen selv klappede i som en limfjordsøsters, da hun over de seneste tre dages Folkemødet på Bornholm blev spurgt til navnenes gangbarhed.

– Jeg kommer ikke til at sige noget i dag om noget parti, lød det, da Ekstra Bladet spurgte.

Det er også fortsat uvist, om Kristian Thulesen Dahl vil tilslutte sig projektet, om end meget tyder på det.

Thulesen Dahl smed fredag morgen en politisk bombe og meddelte, at han ikke stiller for Dansk Folkeparti til næste valg.

Opvarmning til Inger

Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup fandt det allerede i weekenden stærkt sandsynligt, at Kristian Thulesen Dahl er at finde i fold med Støjberg ved næste valg.

– Det er svært at se som andet end opvarmning til et nyt projekt, og der ligger et samarbejde med Inger Støjberg ligefor.

Ifølge Qvortrup ville Kristian Thulesen Dahl mane rygterne til jorden, hvis ikke der var noget nyt under opsejling.

– Han kunne sige, han gik ud af politik, så var den lukket der, men det gør han ikke. Han ved godt, hvilke signaler han sender, og han gør det helt bevidst. Det lugter af, at han bliver i politik, men under Inger Støjbergs faner, lyder det fra Henrik Qvortrup.

Har flirtet før

Det ville ikke være første gang, Kristian Thulesen Dahl og den tidligere Venstre-minister har flirtet i dansk politik.

Efter Støjbergs fodlænkefest i maj drog de to afsted på en nej-kampagne i forbindelse med afstemningen om bevarelsen af forsvarsforbeholdet.

– Vi har jo i virkeligheden kørt et politisk parløb om politiske sager de seneste år, så det er jo ikke nyt. Det er jo mere et spørgsmål om, hvordan det skal udforme sig i den kommende tid, sagde Kristian Thulesen Dahl om sit makkerskab med Inger Støjberg.