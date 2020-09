Støjberg raser over MeToo: Helt over gevind

De seneste ugers debat om sexisme i især mediebranchen og på Christiansborg er gået over gevind, og det er 'langt ude', når nogle kvinder føler sig krænket over at få kommentarer om deres udseende.

Det mener Venstres fungerende formand, Inger Støjberg, der har fået nok af 'al den MeToo og sexisme-snak'.

Det skriver hun i et opslag på Facebook.

'Ærligt talt! Jeg synes, det er ved at gå helt over gevind med al den MeToo og sexisme-snak', starter hun sit indlæg ud.

(...) lige nu er det som om, alle mænd bliver udråbt som sexhungrende og krænkende monstre. Jeg vil derfor også meget meget nødig være mand i 2020, for ALT kan åbenbart misforstås og udlægges som sexisme, fortsætter Støjberg.

Linde truet på DR

Siden tv-vært Sofie Linde 26. august stod frem og fortalte, hvordan en 'tv-kanon' til en julefrokost for 12 år siden truede med, at det kunne ødelægge hendes karriere, hvis hun ikke gav ham et blowjob, er adskillige kvinder i mediebranchen og på Christiansborg stået frem og har delt deres oplevelser med seksuelle krænkelser.

Blandt andet har folketingsmedlem fra De Konservative Brigitte Klintskov Jerkel og tidligere folketingsmedlem Özlem Cekic offentligt fortalt, at klap i numsen, lumre kommentarer og ufrivillige berøringer er hverdag på Christiansborg.

- Jeg har oplevet en anden mandlig politiker, som pludselig lagde sin hånd på min ryg og kørte den ned langs ryggen og sluttede med at lade den ligge på min højre balde, hvorpå han udtalte, at han syntes, at jeg var dejlig og så godt ud, har Brigitte Klintskov Jerkel fortalt til DR.

Frustreret Linde: - Tilliden er væk!

Men det er ifølge Støjberg 'langt ude', når netop udtalelser om kvinders udseende bliver anset for værende sexistisk.

'Det er simpelthen for langt ude, når vi ser eksempler på, at selv helt uskyldige komplimenter om kvindes udseende kan blive udlagt som sexisme. Der har i medierne været eksempler på politikere, der har følt sig krænket over at få at vide, at de er pæne. Altså hvad der efter min mening bør opfattes som et godt gammeldags kompliment', skriver Inger Støjberg på Facebook.

V-profilen understreger i sit opslag, at der 'selvfølgelig' er kvinder, der bliver udsat for krænkende adfærd, 'og det er forfærdeligt, hver eneste gang det sker'.

Men de episoder må 'ikke drukne i en krænkelseskultur, der er kommet fuldstændig ud af proportioner', lyder det fra Støjberg.

'Jeg mener ærligt talt, at verden bliver et rigtigt trist sted, hvis mænd ikke længere tør give en kvinde et kompliment om, at hun ser godt ud, i bare frygt for at det kan blive opfattet forkert, og at han derfor risikerer at blive hængt ud', skriver hun.

Ekstra Bladet arbejder på at få en uddybende kommentar fra Inger Støjberg, der passer posten som Venstres formand, mens Jakob Ellemann-Jensen er sygemeldt efter at være blevet opereret for to diskusprolapser.

Ekstra Bladet forsøger også at få en kommentar fra Venstres ligestillingsordfører, Fatma Øktem, for at høre, at hun deler Inger Støjbergs syn på sexisme og MeToo. Det har i skrivende stund ikke været muligt.

