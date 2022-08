Støjberg ribber dødsboet i DF: Scorer kassen

951.600 kroner - hver måned.

Det beløb kommer snart til at lune i partikassen hos Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, efter at partiet har støvsuget Dansk Folkeparti for afhoppere, der hidtil har siddet som løsgængere i Folketinget.

Partiets folketingsgruppe består nu af syv medlemmer, og det giver kroner i kassen i form af gruppestøtte.

Et smart træk

For når en folketingsgruppe når over fire eller flere mandater, giver det et ordentligt udslag i basisbeløbet, der stiger fra 81.142 til 324.568 kroner. Dertil kommer et eksperttilskud på 129.178 kroner.

Sidst, men ikke mindst scorer partiet også 50.889 kroner pr. folketingsmedlem samt endnu et eksperttilskud på 20.233 kroner pr. medlem. I alt knap en million kroner om måneden.

Og det er et smart træk at høste DF-afhoppere på den måde, vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell.

- Det gør, at hun har allerede nu har et fodfæste på Christiansborg. Hun begynder at skabe en organisation og kan ansætte rådgivere og andre ansatte for pengene, og det er en stor styrke for hende. Hun starter ikke fra bar bund som mange andre partier, siger han.

DF er hovedingrediensen i Ingers parti

Onsdag kom det frem, at de tidligere DF'ere Søren Espersen, Hans Kristian Skibby, Jens Henrik Thulesen Dahl, Lise Bech, Dennis Flydtkjær og Karina Adsbøl alle slutter sig til Inger Støjbergs parti.

Eftersom Peter Skaarup allerede sidder i Folketinget for partiet, har de nu syv mandater mod Dansk Folkepartis seks.

Der er også en del DF-familie at finde på kandidatlisten. Således stiller Søren Espersens datter, Susie Jessen, op på Sjælland, mens Peter Skaarups kone, Therese Skaarup, stiller op i København. Bent Bøgsteds søn, Kristian Bøgsted, stiller op i Nordjylland.

Der er også kandidater i partiet, der har en fortid i Venstre, oplyser Danmarksdemokraterne over for Radio4 ifølge Ritzau. Det er dog ikke kandidater, der vækker genklang i den brede del af befolkningen.

I alt har 13 kandidater en baggrund i Dansk Folkeparti, 11 i Venstre og en i de konservative. Fem kandidater er uden baggrund i et andet parti.

Danmarksdemokraterne er desuden nu repræsenteret i ti af landets kommuner, idet ti af kandidaterne er repræsenteret i byrådene. Det drejer sig om Aalborg, Hedensted, Nordfyn, Assens, Næstved, Hvidovre, Frederikssund, Hillerød, Helsingør og Gribskov.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Inger Støjberg, men hun er ikke vendt tilbage.

Ekspert: Inger i nød

Inger Støjberg har præsenteret i alt 30 folketingskandidater til Danmarksdemokraterne, og det er langtfra et imponerende antal. Sådan lyder vurderingen fra Roger Buch, der er valgforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Hun har tydeligvis virkelig brug for nogle flere kandidater, for 30 er ikke ret mange. De fleste nye partier har omkring dobbelt så mange, og det er måske en del af forklaringen på, at hun leder efter folk. Det er måske også en form for nød. Man må håbe, de finder flere, for 30 er et meget lavt antal, siger Roger Buch.

Kæmpe fordel

Derfor er det også klogt af Inger Støjberg at fiske i Dansk Folkepartis dødsbo.

- Det er en kæmpe fordel for hende at få nogle kandidater ind, der ved noget om at føre valgkamp og om de forskellige politiske områder som kriminalitet og social- og ældrepolitik. De er inde i sagerne og godt klædt på, siger Roger Buch.

Roger Buch mener, at Støjbergs høst hos Dansk Folkeparti vækker mindelser om kommunalvalget, hvor rigtig mange i løbet af valgperioden skiftede fra Dansk Folkeparti til Nye Borgerlige.

- Men Danmarksdemokraterne har også direkte været ude med fiskesnøren for at få nogle over, og det tror jeg ikke, at der har været tale om tidligere, siger Roger Buch.

Engell: Det er historisk

Vi skal tilbage til jordskredsvalget i 1973 for at finde ligheder til det, Danmarksdemokraterne har gang i, vurderer Hans Engell. Gennem massive vælgervandringer blev tre nye partier - Fremskridspartiet, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti - dengang repræsenteret i Folketinget.

- Det er set før. Fremskridtspartiet kom ind med 28 mandater. Det var det, man kaldte et jordskredsvalg, og det er også det, vi står over for nu. Dem, der kom ind som kandidater, var nye ansigter.

- Det er historisk, det, der sker nu, og du skal altså 50 år tilbage i tiden for at finde noget, der minder om det. Men du har ikke set et parti strippe et andet parti for kandidater på den måde før, siger Hans Engell.

Den store risiko

Hans Engell vurderer, at det er smart af Inger Støjberg, at hun holder sig til at komme med ganske få forslag.

- Det er en rigtig god taktik, at hun fremhæver enkelte forslag om überfeminisme og barselsorlov, som hun ved, at hendes vælgere er enige i. Andre partier fremlægger ét stort, samlet program, og der kan man altid finde noget at slå sig på.

Ifølge Hans Engell er der dog én stor risiko ved den taktik, Inger Støjberg har valgt.

- Den store risiko, hun løber, er, at det kommer til at minde for meget om et DF-dødsbo, siger han.

Læs mere om, hvor mange penge din stemme er værd ved et folketingsvalg her.

