Støjberg står fast: Trist med en verden uden komplimenter

Inger Støjberg får skarp kritik fra flere kolleger, men står fast på, at 'sexisme-snakken' er gået over gevind

Det skabte røre i andedammen, da Venstres fungerende formand, Inger Støjberg, mandag morgen i et Facebook-opslag konstaterede, at 'det er ved at gå helt over gevind med al den MeToo og sexisme-snak'.

'(...) lige nu er det som om, alle mænd bliver udråbt som sexhungrende og krænkende monstre. Jeg vil derfor også meget meget nødig være mand i 2020, for ALT kan åbenbart misforstås og udlægges som sexisme,' skrev Støjberg.

I kommentarfeltet kastede følgerskaren roser efter politikeren, mens kvindelige kolleger på Christiansborg skød med skarpt.

'Kære Inger. Nu går du altså over gevind. Vil blot minde dig om Madeleine Albrights ord: Der er et særligt sted i Helvede for kvinder, der ikke hjælper andre kvinder. Måske godt at huske på i denne tid,' lød det fra SF's formand, Pia Olsen Dyhr.

Også uddannelsesminister Ane Halsboe Jørgensen skrev, at hun var 'helt, helt uenig' i Støjbergs udmelding.

Kritikken får dog ikke Inger Støjberg til at ryste i bukserne.

- Jeg synes da, det vil være trist med en verden uden komplimenter, siger Inger Støjberg til Ekstra Bladet.

I sit opslag skrev Støjberg blandt andet, at der 'i medierne har været eksempler på politikere, der har følt sig krænket over at få at vide, at de er pæne. Altså hvad der efter min mening bør opfattes som et godt gammeldags kompliment'.

Over grænsen

- De konservatives Brigitte Klintskov Jerkel har fortalt, at hun er blevet klappet i røven og kaldt 'dejlig' af en af jeres kolleger på Christiansborg. Er dit opslag møntet på hendes udtalelser?

- Nej, det er da også over grænsen, men man skal passe på med at tage alvoren ud af de her sager.

- Hvor går grænsen så?

- Min grænse går ved befamling.

- Hvad så hvis andres grænse går ved at få kommenteret deres udseende? Skal du så gøre dig til dommer over, at det ikke er slemt?

- Nej, og det gør jeg sådan set heller ikke.

- Du skriver, at det er 'for langt ude, når vi ser eksempler på, at selv helt uskyldige komplimenter om kvinders udseende kan blive udlagt som sexisme'. Hvordan er det ikke at gøre sig til dommer over andres oplevelser?

- Prøv at høre. Der er stor forskel på at blive truet til at have sex med en chef og til at få at vide, at man ser godt ud.

Svært at tale om

Brigitte Klintskov Jerkel har siddet i Folketinget siden 2016. Hun er ikke gået videre med sine oplevelser, fordi det ifølge hende er svært at tale om i et politisk miljø.

- Hvad tror du, at et opslag som dit gør for kvinder, der har svært ved at stå frem?

- Det tror jeg ikke gør fra eller til. Debatten er jo heldigvis kommet godt i gang.

- Men tror du, at flere får lyst til at dele deres oplevelser, når de samtidig får at vide, at det er 'langt ude' at tolke kommentarer om ens udseende som sexisme?

- Det, tror jeg ikke gør nogen forskel.

Sexisme på Borgen

- Du er fungerende formand i Venstre. Har du selv taget en snak med dine kolleger for at høre om deres oplevelser med sexisme?

- Det er en debat, der har kørt i flere uger. Der er ingen grund til at tro, at den er på vej til at stoppe. Jeg håber bare at sætte større fokus på de sager, der virkelig er slemme som eksempelvis Sofie Lindes.

- Dit opslag starter med 'Ærligt talt! Jeg synes, det er ved at gå helt over gevind med al den MeToo og sexisme-snak.' Er det at hylde Sofie Linde?

- Så læs andet afsnit. Der står, at ingen skal finde sig i at blive udsat for deciderede overgreb ...

- Og så kommer tredje afsnit, der starter med et 'men'. Hvor er den hyldest til Sofie Linde?

- Sofie Lindes sag er dybt krænkende. Det samme er Mette Reissmanns sag. De er begge langt, langt over stregen, men man skal holde tingene adskilt. Hvis man får at vide, at man er pæn med løsthængende hår eller ser godt ud i en kjole, er det noget andet, siger Inger Støjberg.

Støjberg raser over MeToo: Helt over gevind

Tv-vært Sofie Linde stod 26. august frem og fortalte, hvordan en 'tv-kanon' til en julefrokost for 12 år siden truede med, at det kunne ødelægge hendes karriere, hvis hun ikke gav ham et blowjob.

Efterfølgende er flere kvinder på Christiansborg stået frem og har delt deres oplevelser med seksuelle krænkelser. En af dem er Mette Reissmann, forhenværende medlem af Socialdemokratiet. En kollega sagde en dag i elevatoren, at han havde lyst til at voldtage hende.

Inger Støjberg har siddet i Folketinget siden 2001. Hun har aldrig selv været udsat for sexisme, men hun er 'ikke i tvivl om, at det foregår'.

- Det er en debat, der har været oppe at vende flere gange. Hele Jeppe Kofod-sagen er jo et klart eksempel på, at det har foregået.

- Et klart eksempel på hvad?

- På at der har været sexisme på Christiansborg. Man skal ikke tage den sag ind i det her, men den viser jo, at det ikke er et helt nyt fænomen, siger Inger Støjberg, der ikke ønsker at uddybe sin kommentar om Jeppe Kofod yderligere.