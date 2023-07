Støjberg stikker kniven ind: Dolker de gamle venner

Der er dømt krig mod Venstre hos Danmarksdemokraterne, der ikke lader selv den mindste chance gå fra sig for at kritisere formandens gamle parti.

For mens Inger Støjberg for kun få år siden var 'Venstre-mand helt ind i knoglerne', er hun nu i en kamp for at nuppe de mange, mange Venstre-vælgere, der enten allerede har forladt partiet eller overvejer at gøre det.

Ikke mindst i landområderne, der historisk har tilhørt Venstre.

Ikke et modspil til Venstre

Det startede ellers med forsonende ord, da Inger Støjberg i 2022 dannede Danmarksdemokraterne efter at have forladt Venstre, da partiet stemte for den rigsretssag, hvor hun endte med at blive dømt.

På Hvidsten Kro badet i sommersol sagde hun til TV 2:

- Dette her skal ikke ses som et modspil til Venstre. Tværtimod så håber jeg, at vi kan få et rigtigt godt samarbejde. For der er rigtigt mange ting, som vi vil se ens på.

Da Inger Støjberg en sommerdag i 2022 lancerede Danmarksdemokraterne, var der lagt op til forsoning og samarbejde med Venstre. Foto: Ernst van Norde

Angreb på angreb

Siden midterregeringen blev dannet, har Danmarkdemokraterne buldret mod, hvad partiet ser som lempelse af udlændingepolitikken, skattestigninger og angreb på dem, der ikke bor i de store byer.

Men de seneste måneder er angrebene blevet rettet direkte mod Venstre. Her har mange opslag på partiets Facebook-profil budt på en direkte kritik af Venstre .

'Nu mener Venstre pludselig, at det er helt fint at finansiere arbejdsløse indvandrere. Det er helt forkert!' skrev partiet eksempelvis, efter at Venstre indgik en aftale om inflationshjælp.

Og efter vedtagelsen af en vejafgift tordnede partiet:

'Heller ikke her kan man regne med Venstre. Det er trist!'

Og det stopper ikke her. På sociale medier harcelerer medlemmerne af Danmarksdemokraterne ofte mod Venstre, og Inger Støjberg er sjældent bleg for lige at sende en stikpille under interviews.

Ingers utallige angreb på Venstre Abortspørgsmålet Postaftalen SMS'er i minksagen Vejafgiften Vejafgiften igen Vis mere Vis mindre

Det sårede dyr

- Man kan ikke fortænke Danmarksdemokraterne i at have set sig lune på Venstres tidligere og nuværende vælgere, siger politisk kommentator Henrik Qvortrup.

- Hun fisker i rørte vande, og ved at kritisere Venstre for at være gået i regering, svigte landområderne og løbe fra deres løfter appelerer hun til de Venstre-vælgere, der føler sig skuffede. Så taktisk set giver det god mening, siger han.

Og skuffede Venstre-vælgere skorter det ikke på. Siden valget i 2019 har et hårdt formandsopgør, Støjbergs exit og senest regeringsdannelse med arvefjenderne i Socialdemokratiet tæret hårdt på partiet.

Mens Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen er nede med stress, og partiet bløder i meningsmålingerne, har Inger Støjberg blæst til angreb på sit gamle parti. Foto: Claus Bonnerup

Opbakningen i meningsmålingerne er faldet voldsomt, og de frafaldne skal dermed finde et nyt sted at sætte deres kryds.

- Gribbene flokkes om det svage dyr lige nu, og Inger Støjberg er en af dem, siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

- Og så næres der ingen varme følelser hos Inger Støjberg over for hendes gamle parti. Hvis man tror, at der skulle være noget veneration over for de gamle venner, så tror jeg, det forholder sig stik modsat.

- V påtaler det selvfølgelig, når Venstre løber fra deres egen politik hurtigere end en travhest, siger Hans Kristian Skibby. Foto: Jonas Olufson

- De har selv sat røven i klaskehøjde

Ekstra Bladet har spurgt Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, til de mange angreb på Venstre.

Formanden er dog på ferie, så i stedet er partiets Hans Kristian Skibby stillet op for at svare på spørgsmål:

- Når man selv sætter sin røv i klaskehøjde, er det vel meget naturligt, at nogen fortæller en, at man tager fejl.

- Det er jo ikke os, der chikanerer Venstre. Vi gør bare opmærksom på, at de kører med falsk varebetegnelse, når de eksempelvis siger, de vil sænke skatterne, og så hæver dem.

- Inger sagde, at hun håbede på 'et rigtigt godt samarbejde'. Har I det?

- Det er jo sket det, siden de ord blev sagt, at Venstre har fusioneret med en socialdemokratisk statsminister. Det var der ikke mange i blå stue, der havde set komme, når nu Venstres egen formand havde afvist det og gik til valg for en blå statsminister.

- Det ændrer jo på deres tilgang til mange ting.

- Er det en strategi at gå efter Venstre, fordi de har det svært, og deres stemmer måske kan stjæles?

- Nej, det ved jeg sørme ikke, om det er. Vi slås jo om de samme vælgere, sådan er det. Det gør mange af de blå partier. Men Venstre har valgt at pege på en rød statsminister, og det må de jo vide får nogle konsekvenser.

- Det er ikke for at drille Venstre, men vi trykker selvfølgelig de steder, hvor det er mest ubehageligt.

- Inger kom jo fra Venstre. Hvor meget har I tilfælles nu?

- Det har jeg ikke en facitliste over. Vi er et nationalkonservativt parti. Og det betyder, at vi ligger et andet sted end andre partier. Vi er ikke et nyt Venstre. Og vi er ikke et nyt Dansk Folkeparti. Vi er os selv.

- Men oppositionsparti, det er vi. Og derfor siger vi det selvfølgelig også, når Venstre løber fra deres egen politik hurtigere end en travhest.

- I er et blåt parti, men efter de her angreb kan I så pege på en Venstre-mand som statsministerkandidat?

- Det skal du ikke spørge mig om, jeg er ikke partileder. Så der skal du ikke ringe til en løjtnant, der skal du ringe til en høvding.

Sommerordfører for Venstre Torsten Schack. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Venstre: Har bemærket det

At Danmarksdemokraterne er ivrige i kritikken af Venstre, er ikke gået Venstres Torsten Schacks næse forbi.

- Jeg har da bemærket, at Danmarksdemokraterne har stor opmærksomhed omkring Venstre. Vi er jo altid glade, når nogen er optaget af, hvad vi går og laver. Også selvom det er med en lettere kritisk tilgang.

- Har de ret i, at I har solgt ud for ministerposter?

- I forhold til opbakningen i blå blok excellerede Danmarksdemokraterne jo ved ikke at ville pege på Jakob Ellemann-Jensen som kongelig undersøger efter valget. Så meget gav de altså for at kæmpe for et blåt alternativ.

- Er I nervøse for, at de stjæler jeres vælgere i de landområder, hvor I jo historisk har stået stærkt?

- Jeg synes, det er positivt, at der er flere partier, der er optaget af et Danmark i bedre balance. Det er en Venstre-mærkesag. At Danmarksdemokraterne også er optaget af det, er de velkomne til.

- Men man fornemmer, at de definerer sig selv ved at være mod Venstre. Personligt er jeg i politik for at kæmpe for mine mærkesager og ikke for at vågne op hver morgen og tænke på, om der er et parti nær mig, som jeg kan genere i løbet af den kommende dag.

- Støjberg sagde sidste år, at hun håbede på et godt samarbejde. Kan du genkende det nu?

- Jeg har lidt svært ved at se de udtalelser blive udlevet i det daglige arbejde på Christiansborg. Det virker mere, som om de går op i at kritisere os i stedet for at trække på samme hammel og få Danmark i en mere blå retning. Det gør vi hver eneste dag, og det er derfor, vi er gået i regering.