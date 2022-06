Støjberg: Thulesen Dahl er velkommen i Danmarksdemokraterne

Hvis Kristian Thulesen Dahl kan se sig selv i partiet Danmarksdemokraterne, er han meget velkommen.

Det siger formanden i partiet, Inger Støjberg, til Ritzau.

- Hvis han kan se sig selv i Danmarksdemokraterne og har lyst til at være en del af projektet, så er han selvfølgelig velkommen, lyder det.

- Men mit indtryk er også, at han vil bruge noget tid på at se, om det er noget for ham.

Den tidligere formand i Dansk Folkeparti har onsdag meldt sig ud af partiet efter 25 år. Det skriver han i et opslag på Facebook.

Ifølge Inger Støjberg har de to endnu ikke talt sammen om muligheden for, at han skal være kandidat for hendes parti.

Spørgsmål: Kan det virkelig passe, at I ikke har snakket sammen?

- Ja. Det er sådan, at han skal bruge noget tid på at se, om det her projekt er noget for ham. Men bare fordi vi er gode venner, betyder det ikke, at vi sidder og diskuterer sådan nogle ting.

Ifølge Inger Støjberg er det også for tidligt at sige noget om en potentiel rolle i partiet, da han endnu ikke har gjort sin fremtid op med sig selv.

- Men han vil være en gevinst uanset hvad. Her tænker jeg især på hans menneskelige og faglige kvalifikationer.

Inger Støjberg har endnu ikke offentliggjort et officielt partiprogram. Det kommer 'hen ad vejen', gentager hun onsdag.

- Da jeg præsenterede partiet, tegnede jeg nogle linjer op for, hvilken retning jeg ser det gå i. Der vil blive fyldt mere på hen ad vejen.

Spørgsmål: Men hvornår kommer der en officiel udmelding?

- Det kommer, når det kommer, siger hun.

Indtil videre har Inger Støjberg ikke andre potentielle kandidater i tankerne end Kristian Thulesen Dahl.

- Først skal vi have vælgererklæringerne i hus. I disse dage skal vi jo genbekræfte vælgererklæringerne. Der ligger mit fokus. Inden da er der jo ikke et parti.

Flere afgåede medlemmer af DF har i de seneste uger flirtet med tanken om at blive en del af Inger Støjbergs parti Danmarksdemokraterne.

Uden at sætte navn på oplyser hun da også, at hun har snakket med flere af dem de seneste dage.

- Men Danmarksdemokraterne er ikke Dansk Folkeparti 2.0, understreger hun og peger blandt andet på EU som et potentiel stridspunkt mellem de to partier.

- Men i forhold til udlændingepolitikken har jeg jo altid haft et tæt samarbejde med blandt andet DF, så der er også ting, som vi kommer til at se ens på.