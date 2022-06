Støjberg udløser 'kannibalernes fest' i blå blok

Med et Inger Støjberg-parti er der lagt op til et voldsomt rivegilde i blå blok frem mod et kommende valg

Hvis Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne, bliver opstillingsberettiget, er der udsigt til hård krig i blå blok. Det siger politisk kommentator Hans Engel.

For med Danmarksdemokraterne vil der være ikke mindre end otte partier i blå blok, og langt hovedparten skal slås om de samme stemmer.

- Der vil ikke være nogen vælgere fra rød blok, der vil søge over til Inger Støjberg. Så det bliver kannibalernes fest, for det eneste sted, partierne i blå blok kan hente noget at spise, er hos sig selv og hinanden, siger Hans Engel.

Han ser Lars Løkke Rasmussens Moderaterne og de konservative som de eneste, der måske kan negle stemmer fra rød blok.

Kæmpe egoer

I slutningen af 1980'erne havde venstrefløjen samme problem. En stribe kommunistiske og stærkt venstreorienterede partier sloges om de samme stemmer. Det førte til stemmespild, kiv og kaos.

- Der var da også stor forskel på, om du var mest enig med Albanien, Nordkorea, så muligheder i Pol Pot eller Mao Zedong eller var Moskva-tro, siger Hans Engel med slet skjult ironi.

Det endte med, at flere af partierne gik sammen i Enhedslisten, der siden starten af 1990'erne har været fast inventar på Christiansborg.

Men den luksus ser Hans Engel ikke for blå blok.

- Det vil være sværere for de blå partier. For de gamle røde partier havde ikke store egoer i spidsen. De var bygget op om ideer.

- De blå partier i dag er i høj grad bygget op om personerne. Hvad er Løkkes parti uden Løkke? Hvad er Støjbergs uden Støjberg? Hvad er Nye Borgerligere uden Pernille Vermund? Hvordan skal de gå sammen?

Det bliver vildt

Og uden muligheden for at gå sammen er der kun kamp til døden om de samme vælgere tilbage for striben af højrefløjspartier.

- Det bliver vildt. For partierne har knap nok nogle partiprogrammer, så de kommer til at slås en benhård kamp om at profilere sig i forhold til hinanden og lægge kant i forhold til hinanden. Men uden at have noget politisk program, der skiller dem.

- Så det blive præget af personopgør. Og når der kommer meningsmålinger, så vil nogle af dem rode ved spærregrænsen. Og jo mere desperate de bliver, jo mere skingre vil de blive.