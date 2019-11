Støjberg under internt pres

Hun er under beskydning. Venstres næstformand, Inger Støjberg.

Dagen inden landsmødet, hvor den nyslåede partitop i Venstre for alvor skal stå sin prøve, møder den skarptskårne værdikriger nu modstand fra flere kanter i partiet.

De første skarpe skud kommer fra fem af Inger Støjbergs partifæller i folketingsgruppen. De følger ikke hendes analyse af en meget omtalt undersøgelse, som viser, at hver fjerde dansker vil have muslimer ud af Danmark. Det skriver de i et debatindlæg i Jyllands-Posten.

Samtidig har formand, Jakob Ellemann-Jensen, i et interview med Weekendavisen meldt ud, at en del flygtninge nok kommer til at blive i Danmark, på trods af paradigmeskiftet, der ellers har som formål, at flygtninge ikke skal integreres, men sendes hjem.

Ellemann: En del flygtninge kommer til at blive

Pia K. presser Venstre: Få styr på hvad I mener

I debatindlægget forholder Bertel Haarder, Anni Matthiesen, Jan E. Jørgensen, Fatma Øktem og Kim Valentin sig til undersøgelsen af Mandag Morgen, som i slut oktober viste, at 28 procent af danskerne mener, at muslimske indvandrere bør sendes ud af landet.

'Vi skal ikke finde os i, at de mennesker bliver udsat for en nedrig og udskammende retorik, alene fordi de er muslimer eller tilhører en hvilken som helst anden trosretning. De skal ikke hænges op på mindretallets ugerninger,' skriver de blandt andet.

Træt af at høre om islam

Tidligere på måneden skrev Inger Støjberg et debatindlæg i B.T. om samme undersøgelse.

'Når målingen viser det, så er det sikkert, fordi der er rigtig mange, der har det ligesom mig: Jeg er så træt af at høre om islam mig her og islam mig der som begrundelse eller dårlig undskyldning for alt fra de fejeste terrorhandlinger til såkaldt æresrelateret vold, krav om indskrænkning af ytringsfriheden og retten til at kritisere religion, manglende ligestilling, krav om særbehandling på arbejdspladsen, i skolen eller i svømmehallen'.

'Alt det, som bekymrer rigtig mange af os, men som kun få har lyst til at sige højt af begrundet frygt for at blive misforstået eller ligefrem blive kaldt racist. Det har bare intet – som i intet – at gøre med at være racist!', skrev Inger Støjberg.

De fem medlemmer ønsker ikke at kommentere deres indlæg yderligere.

Inger Støjberg oplyser i et skriftligt svar til Jyllands-Posten, at 'der er mange måder at sige tingene på'.

'Det kan journalister, kommentatorer og sprogforskere ofte få stor fornøjelse ud af. Men når alt kommer til alt, så kan der ikke sættes et stykke papir ned mellem os, når det kommer til de helt grundlæggende rettigheder, som er og bliver det vigtigste', skriver hun og fortsætter:

'Danmark er bygget på et fundament af frihedsrettigheder som religionsfrihed, ytringsfrihed og ligestilling. Det fundament er vi alle fuldstændig enige om, ligegyldigt hvordan man vender og drejer det'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Inger Støjberg, men det har ikke været muligt.