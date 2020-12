Støjberg under maksimalt pres

Jacob Ellemann, Venstres gruppeledelse, flere medlemmer af Venstres folketingsgruppe og flere i Venstres forretningsudvalg har omringet Inger Støjberg efter voldsom kritik fra Instrukskommissionen om den tvungne adskillelse af asylpar.

De ønsker, at hun træder tilbage som næstformand og retsordfører, men hun har indtil nu nægtet.

Støjberg står trodsigt blandt dem og spørger: Hvem vil føre kniven?

I aften er det så Venstres forretningsudvalg, som sidder ansigt til ansigt med Støjberg.

Maksimalt pres

Gruppeledelsen på Christiansborg har lagt maksimalt pres på Støjberg og har forsøgt at påvirke forretningsudvalget til at gøre det samme. Ledelsen består udover Ellemann af Sofie Løhde, Troels Lund Poulsen og Karsten Lauritzen.

Alle har de mange års erfaring fra Christiansborg, hvor magtkampe er en del af dagligdagen. Alle tre har været spillere i de magtkampe, som har martret Venstre de seneste mange år.

Forretningsudvalget kan lægge et massivt pres på Støjberg. De kan simpelthen skælde hende ud og håbe på, at hun går med til at træde til side som næstformand og retsordfører. Måske at hun ligefrem går på orlov i det øjeblik, at Folketinget stemmer for en rigsret.

Accepterer Støjberg ikke det, så bliver det mere kompliceret.

Forretningsudvalget kan vælge at udtrykke mistillid til Støjberg. Sker det, så ved Støjberg, at ledelsen vil gøre alt for at få hende væk. Ultimativt indkalde til ekstraordinært landsmøde og stille en modkandidat op til næstformandsposten.

Den kamp vil blive svær at vinde og selv, hvis hun gør, hvad er perspektiverne så? Det vil ikke skabe ro i Venstre.

Støjberg kan også vælge at tage konsekvensen og træde helt ud af Venstre nu.

Støjberg er nok den eneste politiker i Danmark, hvis karriere ikke behøver at være slut, fordi hun bliver stillet for en rigsret og skifter til et andet parti.

Det ser straks værre ud for Jacob Ellemann og Venstre, hvis en af partiets mest populære politikere, der er elsket af medlemmerne, smækker med døren og melder sig under fanerne hos et af de andre borgerlige partier.