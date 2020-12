Støjberg undrer sig: For godt forhold til de andre blå partier

- Han synes, at jeg har for tæt og for godt forhold til de andre blå partier og også partiledere, siger Inger Støjberg efter fyring som næstformand

Det er ikke kun en mulig rigsretssag, som lagde kimen til, at Inger Støjberg nu er tidligere næstformand i Venstre. Nej, politik var også en del af baggrunden.

Sådan lyder det i hvert fald fra Inger Støjberg dagen efter, at Venstre-leder Jakob Ellemann-Jensen bad hende trække sig.

Det har hun netop sagt i et interview på TV2:

- Han sagde helt klart, at han havde mistet tilliden, men han pegede også selv på de politiske forskelle der er. Det gjorde han både over for mig og forretningsudvalget. Det er politiske forskelle, som jeg tror, at mange er klar over, at vi har haft, siger Inger Støjberg:

- Det er hele metoo-diskussionen, men også - og det undrede mig lidt - at han synes, at jeg har for tæt og for godt forhold til de andre blå partier og også partiledere. Og det er fuldstændig korrekt, at jeg har et rigtig godt forhold til de Konservative, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Og det har jeg privat, men det har jeg også politisk. Det har jeg altid betragtet som en styrke. Især fordi Jakob er statsministerkandidat for den blå blok, siger Inger Støjberg.

Hun bliver samtidig spurgt, om hun kan finde på at skifte parti. Til det svarede Inger Støjberg:

- Jeg elsker Venstres bagland, og jeg har været medlem af venstre hele mit voksne liv. Det er ikke sådan, at jeg ikke er glad for Venstres bagland. Tværtimod, siger hun:

- Det er ikke noget, som man bare lige gør. Men der er heller ingen tvivl om, at jeg ønsker at kæmpe den politiske kamp, som jeg er glad for, siger hun og slår fast, at hun nu vil hun tænke sig om.

