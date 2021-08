Støjberg vil tjene penge på rigsretten

Når alle øjne alligevel er rettet mod en, så kan man lige så godt tjene en skilling samtidig.

Det må umiddelbart være tanken bag en ny hjemmeside, hvor den tidligere næstformand i Venstre Inger Støjberg kræver 25 kr. om måneden for sine opdateringer fra rigsretssagen mod hende.

'Du kan komme med bag om rigsretssagen mod mig, høre, hvad jeg mener om sagen, få videodagbøger på afhøringsdage, læse artikler fra de afgørende retsdage og meget, meget mere,' skriver Inger Støjberg på Facebook.

Adgang til Inger Støjbergs syn på sagen kræver nemlig, at man tegner et abonnement, som skal gå til produktionen af artikler og videoer. Det fremgår ikke, hvem der producerer de artikler og videoer.

Den tidligere minister - der både får løn for at sidde i Folketinget og bistand til en sekretær - har løftet sløret for hjemmesiden tirsdag.

Det er muligt at købe abonnement på et års adgang, selv om rigsretssagen - der begynder på torsdag - er sat til at være færdig inden jul.

Ifølge Inger Støjbergs opslag er det tanken, at hjemmesiden med tiden skal udvikle sig til en 'folkeklub'.

'Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg gerne så, at rigsretssagen blev helt åben og dermed sendt på tv, så enhver med interesse i sagen kan høre, hvad der bliver sagt, men det ønskede flertallet i Folketinget ikke,' skriver Støjberg på Facebook.

'Derfor kan du nu blive medlem, så du kan følge med. Jeg åbner kort sagt mest muligt for, hvad der sker,' lyder det.

Ekstra Bladet har bedt om et interview med Inger Støjberg, men det afviser hendes skatteyderbetalte pressemedarbejder.

Inger Støjberg har angiveligt travlt med at forberede sig til rigsretten, lyder det.

I aften kan alle dog - helt gratis - få den første smagsprøve på Inger Støjbergs nye medie. Derfra må man til lommerne.

Ekstra Bladet har spurgt, hvorvidt Inger Støjberg også kræver 25 kr. for at lade sig interviewe, men det står fortsat hen i det uvisse.

På hjemmesiden ligger en række videoer om forskellige emner samt 'Stort interview om Rigsretten'.

Efter artiklens udgivelse har Inger Støjberg sendt et skriftligt citat til Ekstra Bladet:

'Der er ingen tvivl om, at jeg ønsker mest mulig åbenhed omkring rigsretssagen mod mig, men det ville et flertal i Folketinget som bekendt ikke være med til', skriver den tidligere intergrationsminister.

'Derfor vil jeg med Inger.dk give det bedst mulige indblik i rigsretssagen. De penge, som abonnementet koster, vil gå til at producere indhold og vedligeholde hjemmesiden', skriver Inger Støjberg.