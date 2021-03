Støjbergs fremtid: Taler med dem hver dag

Inger Støjberg taler varmt om samarbejdet med både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige - her og nu har hun dog ikke planer om at melde sig ind i noget nyt parti

Døren bliver hverken smækket i hovedet på Kristian Thulesen Dahl (DF) eller Pernille Vermund (NB), når Inger Støjberg skal tale om sin politiske fremtid.

Det er en kendsgerning, efter at hun torsdag gæstede Ekstra Bladets tv-studie.

- Jeg har haft et rigtigt godt samarbejde med både Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti gennem lang tid og har det stadigvæk, lød det fra Støjberg, der bemærkede, at hun er blevet budt velkommen i begge partier.

- Jeg har et rigtig godt samarbejde og er i kontakt med folk fra både Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti hver eneste dag, konstaterede løsgængeren.

Støjberg slog dog fast, at hun 'ikke umiddelbart har planer om' at melde sig ind i et andet parti.

- Nu er jeg løsgænger i en tid i Folketinget, og så må vi se, hvad fremtiden bringer.

Inger Støjberg gæstede Ekstra Bladets tv-studie torsdag. Foto: Linda Johansen

Kamelerne

- Du vil vel skulle sluge nogle kameler, hvis du skal ind i et af de to partier? DF er modstander af EU – det er du ikke …

- Nej, det er jeg ikke. Men jeg har heller aldrig været den, som gik rundt med EU-sokkerne på. Det tror jeg, alle ved.

- Så du kan godt leve med at være i et EU-skeptisk parti?

- Det er noget af det, vi har diskuteret mange gange – også i Venstre. Der er ikke nogen tvivl om, at Venstre har trukket sig for langt over og er blevet et meget positivt EU-parti. Jeg ser hellere et noget smallere EU.

Skattelettelser

- Hvad med massive skattelettelser? Det er Nye Borgerliges politik. Hvordan ser du dig selv i sådan et projekt?

- Der er jo ikke et parti, hvor man tænker, at der er man bare enig i alting. Det vil også være forkert af mig at melde mig ind i et andet parti bare sådan lige med det samme. Nu er jeg løsgænger i noget tid, og det er rigtigt, at der nogle ting, hvor jeg tidligere har stået anderledes både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Men det ændrer ikke på, at jeg har haft et rigtigt godt samarbejde med dem. Og det bliver jeg ved med.

- Der bliver ikke lukket nogen døre her?

- Nej, lød det fra Støjberg.