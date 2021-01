Støjbergs 'hemmelige' tale

Hvis Venstres ledelse gerne ville forberede sig på Inger Støjbergs afskedssalut som næstformand, kan de godt glemme det.

Støjberg har nemlig ikke tænkt sig at dele sin tale ved Venstres ekstraordinære landsmøde på søndag med partiets top - herunder formand Jakob Ellemann-Jensen.

- Ledelsen kommer ikke til at se talen, før den er holdt, lyder det fra Støjberg.

Adspurgt, om der ikke er nogen praktiske hensyn, der gør, at ledelsen skal have talen forinden - eksempelvis hvis den skal læses op fra en teleprompter - svarer Støjberg.

- Jeg kommer til at læse den op fra papiret på god, gammeldags manér.

Krig med ledelsen

Talen er imødeset med spænding - ikke mindst i lyset af, at Støjberg har indledt en åben krig med ledelsen i sit parti.

Efter det gruppemøde, hvor Jakob Ellemann havde bakket op om en rigsretssag mod hende, sendte den afgående næstformand lidt af en bredside afsted.

- Jeg er skuffet over, at det er min egen formand, Jakob Ellemann-Jensen, der inviterer resten af Folketinget til at rejse en rigsretssag imod mig. Det er også derfor, at jeg overvejer, hvad der skal ske. Jeg kan bare konstatere, at det er sådan, det er.

- Det er den største mistillidserklæring, jeg kan få fra min egen formand, lød det fra Støjberg.

Ikke rigtigt

Tirsdag gik Ellemann så åbent i rette med Støjberg:

- Dem (ordene, red.) er jeg meget uenig i, det mener jeg ikke er rigtigt, sagde Jakob Ellemann-Jensen.

Nu er det så tid til, at de begge skal holde tale ved det ekstraordinære landsmøde på søndag.

Her bliver Støjbergs afløser som næstformand desuden kåret. Eneste kandidat til posten er Venstres formand for Region Syddanmark og Danske Regioner, Stephanie Lose.

