Støjbergs løsgænger: Gade gi'r hunde-skældud

Der er intet så skønt som en vuffeli-vov.

Men nu er den gal igen med Inger Støjbergs hund, Ludvig.

Folketingets formand, Søren Gade (V), må nu endnu en gang indskærpe over for politikerne, at Christiansborgs gange er hundefrit område, og at politikernes firbenede venner altid skal være i snor uden for kontorerne.

Og trods tidligere kritik er det igen Inger Støjberg, som blæser på Christiansborgs kæledyrs-regler

'Formanden har i dag sendt en mail til alle medlemmer med tydeliggørelse af de regler, der gælder for hunde og andre kæledyr på Christiansborg,' glammer Folketinget til Ekstra Bladet.

Inger Støjbergs hund, Ludvig, er ikke i snor på Christiansborg, som den skal være. Privatfoto

Løsgænger på Borgen

Den løftede pegefinger fra Gade kommer ifølge Ekstra Bladets oplysninger, efter adskillige ansatte på Christiansborg er stødt på den sorte labrador, Ludvig, der tilhører Danmarksdemokraternes stifter, Inger Støjberg, når de bevæger sig rundt på Christiansborg.

Her opholder den for det meste logrende labrador sig på Danmarksdemokraternes gang i Provianthuset.

Ludvig er set 'holde vagt' foran døren til gangen, hvor den nysgerrigt følger forbipasserende.

Men det er et klokkeklart brud på reglerne, som Ekstra Bladet allerede i 2022 beskrev, efter medlemmer havde klaget til præsidiet over flere MF'ers hunde. Blandt andet Ludvig.

Og den fornyede opmærksomhed har fredag fået formand Gade i aktion:

'Til jeres orientering har vi fået flere henvendelser fra pressen med spørgsmål om reglerne for hunde og andre kæledyr på Christiansborg. Formanden har på den baggrund bedt mig informere jer om retningslinjerne, så der er klarhed om, hvad der gælder på området', hedder det i en mail, Ekstra Bladet er i besiddelse af, fra Folketinget til samtlige folketingsmedlemmer.

Mailen fortsætter med at udkrystallisere reglerne:

'Der kan i begrænset omfang medbringes kæledyr, f.eks. en hund, på Christiansborg. En hund skal opholde sig på medlemmets kontor og kan ikke tages med rundt på Christiansborg. Til og fra kontoret skal hunden føres i snor.'

Gade og Støjberg er private venner. Men i denne sag må formanden for Folketinget skrue bissen på over for sin tidligere partifælle. Foto: Emil Agerskov

Fornyet kritik

De senere år har tendensen med hundeluftende politikere bredt sig på Borgens gange. Oprindeligt var det Lars Løkkes to tolling retrievere, Bella og Beauty, der blev luftet af Venstre-ansatte i magtens korridorer.

Men trenden har bredt sig til andre. Det er dog fortsat primært partiledere eller -stiftere, der tager sig friheden til at have hunde med i Folketinget.

Folketinget oplyste allerede for et år siden til Ekstra Bladet, at et medlem 'opfordrede Folketingets Præsidium til at udstikke leveregler for medlemmers kæledyr på Christiansborg'.

Derfor tog præsidiet - med den socialdemokratiske formand, Henrik Dam Kristensen for bordenden - sagen op i oktober 2021.

'I den forbindelse præciserede Præsidiet, at der i begrænset omfang kan medbringes kæledyr, f.eks. en hund, på Christiansborg,' oplyste Folketinget dengang.

Mailen fra Folketinget til folketingsmedlemmerne. Foto: Ekstra Bladet

Christiansborgs kennel

Inger tørrer den af på Ludvig

I valgkampen blev Inger Støjberg underløbet af sin hund, Ludvig. Det førte til en knæskade, som sendte partilederen en tur på krykker. Her ses de i Aarhus i oktober. Foto: Claus Bonnerup

Inger Støjberg er tydeligvis ikke gået i hundene over den fornyede kritik fra folketingsformand Søren Gade.

Danmarksdemokraternes leder stiller ikke op til interview med Ekstra Bladet. Hun har i stedet fået sin pressechef til at sende et skriftligt svar fra sig selv ... samt fra Ludvig:

- Jeg tager til efterretning, at Ludvig har påtaget sig ansvaret, og jeg noterer med tilfredshed, at der er blevet indkøbt ekstra korte snore til Ludvig, siger Inger Støjberg.

Og hunden fritager ganske rigtigt sin ejer fra ansvaret i det citat, som er blevet tilskikket Ekstra Bladet. Og her kommer det så: Citatet fra Danmarksdemokraternes pressetjeneste, der udgiver sig for at være en sort labrador:

- Jeg har taget reprimanden fra Folketingets formand til efterretning, og jeg har på den baggrund bedt om i fremtiden at blive holdt i ekstra kort snor. Jeg vil forsøge ikke at lade mig lokke af journalister og forbipasserende, der vil klappe mig, siger labradoren Ludvig Støjberg til Ekstra Bladet.

