Støjbergs skræk: Kan miste sin løn

Løsgænger Inger Støjberg gennemlever sit værste mareridt.

Rigsretten har idømt hende 60 dages ubetinget fængsel, fordi hun stik imod adskillige advarsler adskilte asylpar. 25 ud af 26 dommere mente, at hun brød ministeransvarligshedsloven forsætligt.

Men hendes kvaler er langt fra ovre.

Inger Støjbergs argeste modstandere i rød blok holder nu hendes fremtid imellem hænderne.

Det er op til dem, om hun skal smides ud af Folketinget med stemplet ’uværdig’ i panden.

Vederlag bortfalder

Beslutningen kan få særdeles mærkbare privatøkonomiske konsekvenser for den tidligere minister.

Reglerne er nemlig sådan, at folketingsmedlemmer, som bliver smidt på porten, mister deres løn allerede fra førstkommende måned.

’Hvis et mandat bortfalder som følge af en folketingsbeslutning om, at medlemmet mister sin valgbarhed, bortfalder vederlag og omkostningstillæg fra den 1. i måneden efter Folketingets beslutning,’ oplyser Folketingets administration over for Ekstra Bladet, og tilføjer:

’Og der vil ikke være mulighed for at yde eftervederlag, idet mandatet ikke ophører i forbindelse med et valg eller sygdom.’

Med andre ord ryger Inger Støjbergs privatøkonomiske sikkerhedsnet i Kongeåen, hvis et flertal i Folketinget vender tommelfingeren nedad.

Ekstra Bladets politiske kommentator, Hans Engell, føler sig overbevist om, at den hårde dom taget i betragtning, så ender Inger Støjberg med at miste sin plads i Folketinget.

Freelance og redaktør

Almindeligvis er det sådan, at folketingsmedlemmer har ret til to års løn, hvis vælgerne stemmer dem ud. Men den ret har politikere, der bliver erklæret uværdige, altså ikke.

Folketingspolitikere tjener 704.069 kroner om året plus 64.331 kroner i årligt skattefrit tillæg.

Inger Støjberg har tyve års erfaring som medlem af Folketinget, heraf godt seks år som minister.

Men erfaring fra det øvrige arbejdsmarked har hun ikke meget af. På Folketingets hjemmeside lyder det under punktet ’beskæftigelse’:

’Freelancejournalist, Støjberg Kommunikation, 2000-2001. Redaktør, Viborg Bladet, 1999-2001.’

Med dagens dom risikerer Inger Støjberg at stå som arbejdsløs med en plettet straffeattest, når kalenderen lyder 2022.