Støjbergs smykkelov samler støv

Det udløste stor kritik og politisk slagsmål, da smykkeloven blev vedtaget og indført i starten af 2016. Men loven, der lader politiet konfiskere værdier fra asylansøgere, har næsten aldrig været brugt med succes.

Det viser et svar til Folketinget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, der er blevet bedt om at fortælle, hvor meget loven egentlig er brugt.

Svaret viser, at det på over seks år kun er sket fire gange, at asylansøgere eller flygtninge har fået inddraget værdier, der rent faktisk har kunne bruges til at betale for deres ophold.

- Det viser tydeligt, at den lov ikke nytter noget. Og at den er præcist det, vi hele tiden har sagt, den er: Nemlig klam symbolpolitik, siger Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund.

Omstridt lov

Smykkeloven var en del af en hel stribe stramninger af udlændingepolitikken, der blev indført under daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Loven - og stramningerne generelt - fik kritik for at være på kanten af konventionerne.

Loven skabte også stor omtale i udlandet, hvor Europarådet og FN kritiserede den, mens New York Times kaldte den 'ond og frastødende'.

Ifølge loven kan politiet ransage flygtninges ejendele for at undersøge, om de har værdigenstande med. Er der værdigenstande, der har en værdi på mere end 10.000 kroner og ikke af affektionsværdi - eksempelvis vielsesringe - kan de blive konfiskeret og solgt for at betale for flygtningenes ophold i Danmark.

Den var samtidigt en af Inger Støjbergs mest markante stramninger. Ekstra Bladet har spurgt Inger Støjberg - der nu har startet Danmarksdemokraterne - om hendes kommentar til tallene.

- Det bliver ikke i denne her omgang, svarer Danmarksdemokraternes pressemedarbejder.

Tallet ligegyldigt

Inger Støjberg har tidligere udtalt, at det ikke betød noget, om loven overhovedet blev brugt. Fordi det for hende var det principielle i, at asylansøgere skal betale for deres eget ophold, hvis de har værdier med.

- Det er efter min mening helt rimeligt, at man selv skal betale, hvis man kan klare sig selv, når man kommer hertil som asylansøger, sagde hun i 2016.

Samme holdning har den nyslåede udlændinge- og integrationsminister, Socialdemokratiets Kaare Dybvad Bek.

- I Danmark er det sådan, at kan man forsørge sig selv, så skal man det. Og det er retfærdigt, at det også gælder i asylsystemet. For mig er det et vigtigt princip at fastholde.

- Og så er det selvfølgelig op til udlændingemyndighederne og politiet at vurdere, hvornår loven skal tages i brug. Jeg mener ikke, at man kun skal effektmåle loven ved at se på antallet af beslaglæggelser, skriver ministeren i et svar til Ekstra Bladet.

- Helt forkert menneskesyn

Smykkeloven kan stadig få dens modstandere op i det røde felt. Og det faktum, at loven kun er brugt fire gange med succes, er ikke en formildende faktor for kritikerne.

- Hvis man tror, at flygtninge vælger land efter, hvor de må have deres smykker med, så er man helt på månen. Det er en skrækkelig måde at behandle flygtninge på og et udtryk for et helt forkert menneskesyn, siger Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund.

Heller ikke de radikales sommerordfører, Katrine Robsøe, har mange pæne ord til overs for loven:

- Loven har ingen berettigelse. Det var symbolpolitik lige fra starten og det viser dette her også. Så kan man fejre med kage, at man har revet de sidste værdier ud ad hænderne på flygtninge fire gange. Det synes vi er uværdigt og det er ikke den politik, vi ønsker.

Principsag

At loven ikke reelt er blevet brugt særligt ofte, rykker modsat ikke på opbakningen til den fra de partier, der var med til at indføre den. For dem er den principielt vigtig.

- Loven handler for os grundlæggende om, at hvis man kan forsøge sig selv, så skal man det. Det gælder for alle danskere, så skal det selvfølgelig også gælde for flygtninge, der kommer hertil, skriver fungerende politiske ordfører for Venstre, Louise Schack Elholm, i en kommentar.

Også de konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, peger på det principielle i loven. Og glæder sig over, at den ikke er brugt mere.

- Der blev jo tegnet et billede af dengang, at vi ville vende folk på hovedet og ribbe dem for alt, når de ankom. Man at den kun er brugt så få gange, viser jo, at det kun er, hvis man ankommer med dyre værdigenstande eller store kontantbeløb, at den bliver brugt.

- Jeg synes ikke, det er symbollovgivning. Det er et principielt spørgsmål. Og jeg kan da også forestille mig en forside på Ekstra Bladet, hvis en rig afghansk familie ankom, og danske statsborgere skulle finansiere deres ophold.

Arbejder for afskaffelse

Både Enhedslisten og de radikale oplyser, at de gerne så smykkeloven fjernet. Og vil forsøge at presse regeringen - der lever på deres mandater - til det.

- Selvfølgelig arbejder vi for at få den fjernet. Vi arbejder generelt på at få noget mere sund fornuft ind i udlændingepolitikken, hvor der er meget symbollovgivning, der rammer skævt. Denne her lov er en af dem, siger Katrine Robsøe.

Rosa Lund hæfter sig ved, at udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek har sagt, at udlændingepolitikken skal være stram, men ikke skør.

- Og denne her lov er tydeligvis skør. Så jeg går da stærkt ud fra, at han vil ændre den, hvis han får muligheden, siger hun.

Det har ministeren dog ingen planer om, skriver han i en kommentar til Ekstra Bladet.