Støjbergs store sorg: 'Savnet er utroligt stort'

- Jeg har kun gode minder. Han betød utroligt meget for mig, siger udlændingeminister Inger Støjberg efter faderens død

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har mistet sin far, Mathias Støjberg. Med datteren ved sin side sov han søndag stille ind i hjemmet i Hjerk efter flere års sygdom.

Det fortæller Inger Støjberg til skivefolkeblad.dk.

- Savnet er utroligt stort og vil altid være der, men jeg glæder mig til, at alle de gode minder træder frem. For jeg har kun gode minder om min far. Han var indlagt, men kom hjem til sidst, siger Inger Støjberg.

Mathias Støjberg var landmand og særdeles aktiv i Venstre. Forældrenes engagement i partiet betød, at udlændingeministeren nærmest fik politik ind med modermælken.

- Mine forældre har lagt hus til rigtig mange Venstre-møder. Han betød utrolig meget for mig. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg altid har har været tæt knyttet til min far og har fulgt med ham til utallige møder. Jeg har om ikke fået politik ind med modermælken, så ind med det saftevand og den drømmekage, som min mor altid pakkede ned i en kurv, som vi tog med, når jeg som lille var med mine forældre til utallige politiske møder og Jenle-møder, siger Inger Støjberg til avisen.